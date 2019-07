Sebastian Vettel hat im Formel-1-Qualifying zu seinem Heimrennen auf dem Hockenheimring ein Debakel erlebt. Der Ferrari-Star schied am Samstag wegen eines technischen Defekts an seinem Auto schon in der ersten Phase aus. "Ich habe ein Problem, ich habe Leistung verloren", klagte er. Ohne gewertete Runde muss der Deutsche nun am Sonntag von ganz hinten starten.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Vettel muss nun am Sonntag von ganz hinten starten