Deisl und Co. feierten klaren Sieg gegen Lettland

Österreichs Volleyball-Damen-Nationalteam hat in seinem dritten CEV European Silver League-Gruppenspiel den zweiten Sieg eingefahren. In Ried gab es für die Mannschaft um die Seekirchnerin Victoria Deisl ein 3:1 gegen Lettland

Die Spielerinnen von Headcoach Roland Schwab setzten sich im Raiffeisen Volleydome Ried gegen die Auswahl Lettlands am Samstag mit 3:1 (25:23, 16:25, 25:15, 25:23) durch. Zuvor hatte es klar3e 3:0-Auswärtssiege gegen Nordmazedonien und Georgien sowie eine 0:3-Niederlage in Estland gegeben. Neben Deisl steht mit der Henndorferin Bojana Ubiparip eine weitere Salzburgerin im Nationalteam.

Victoria Deisl sagte: "Wir sind sehr froh, nach der Niederlage in Estland war es nicht so einfach für uns. Wir müssen noch konstanter werden, aber es wird von Spiel zu Spiel besser."

Headcoach und ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab erklärte: "Ich bin sehr happy, dass wir Satz eins drehen konnten. Nach dem verlorenen zweiten hat sich unser Spiel stabilisiert und meine Spielerinnen haben es dann doch recht souverän durchgezogen. Im Hinblick aufs Final-4 in Graz müssen wir unsere Stabilität noch verbessern. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch Estland daheim schlagen können (14. Juni im Multiversum Schwechat, Anm.). Davor steht allerdings am kommenden Samstag das Auswärtsspiel in Lettland auf dem Programm."