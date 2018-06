Dem Tennisfan sind Regen und Preise herzlich egal

Ein SN-Lokalaugenschein in Roland Garros: Von "lockenden" Angeboten und einer illustren Runde an Zuschauern.

Strömender Regen am Dienstag in Paris von den frühen Morgenstunden bis zum Spielbeginn. Fast pünktlich um kurz nach 11 Uhr lichtete sich über Roland Garros der Himmel ein wenig, da waren aber bereits Tausende Zuschauer auf der Anlage. Schließlich haben sie durchschnittlich 70 Euro für die Tageskarte berappt, dafür will der Tennisfan auch etwas geboten bekommen. Wenn schon kein Tennis, dann zumindest das Flair eines Grand-Slam-Turniers.

Dazu gehört auch das Warten. Zunächst an den Eingangstoren, dann vor dem Kiosk, dann auf den Einlass auf den bevorzugten Platz. Wer gerade eine Pause vom Spiel an sich hat, der geht shoppen. Die zahlreichen Boutiquen mit Souvenirs machen einen Umsatz in Millionenhöhe. Handtücher mit dem RG-Logo gehen um 45 Euro über den Ladentisch. Die kleinen, die die Spieler verwenden, wohlgemerkt. Die großen kosten fast das Doppelte. Ein Klassiker sind außerdem T-Shirts oder - an Tagen wie diesen - Regenschirme. Von Mini-Schlägern bis zu Schlüsselanhängern ist alles, wie man es von Fußball-Fanshops kennt, im Sortiment.

Den Grand Slam lässt man sich etwas kosten

Unter dem Motto "Ich war dabei" ist der Tennisfan durchaus bereit, sich mit Utensilien im dreistelligen Eurobereich auszustatten. Und da ein Tennistag bis in die Abendstunden andauert, muss man sich auch um Verpflegung sorgen. Alkohol gibt es auf der Anlage keinen, ebenso wenig kulinarische Leckerbissen. Doch wer Hunger und Durst hat, lässt sich ein Sandwich und ein Getränk auch um 17 Euro schmecken.

Der Typ Tennisfan ist breit gefächert. Der eine weiß gar nicht, wem er hier zusieht, er ist nur wegen der Stimmung und dem Sport an sich hier. Für ihn zählt das Erlebnis, den weltbesten Tennisspielern aus nächster Nähe bei der Arbeit zuzusehen. Der andere ist einfach nur Nadal-Fan. Jeder andere Herr und jede andere Dame auf der roten Asche sind ihm herzlich egal. Wenn er dem Sandplatzkönig Rafa einmal ganz nahe war, ist für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, auch im bereits fortgeschrittenen Alter. Außerdem gibt es Freaks, die etwa als Björn Borg verkleidet für Erheiterung sorgen. Und dann ziehen Grand-Slam-Turniere auch noch viele Sport-Touristen an. Wie den Eiffelturm muss man auch das alljährliche Sportspektakel gesehen haben, wenn man in Paris ist.