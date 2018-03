Denifl im Lahti-Einzelbewerb nach Kombi-Springen Dritter

Der Tiroler Wilhelm Denifl geht am Sonntag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti als Dritter nach dem Springen in den 10-km-Langlauf (14.45 Uhr). Der Tiroler kam nach seinem Sieg am Vortag im Teamsprint mit Bernhard Gruber auf der Großschanze auf 129,0 Meter. Wie dem zweitplatzierten Norweger Jörgen Graabak fehlen ihm 20 Sekunden auf Weltcup-Spitzenreiter Akito Watabe aus Japan.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Wilhelm Denifl geht als Dritter in die Loipe