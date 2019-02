Wilhelm Denifl und Mario Seidl gehen am Samstagnachmittag (15.40 Uhr) als Leader des Weltcup-Team-Sprint der Nordischen Kombinierer in Lahti in die Loipe. Das Team Österreich 1 setzte sich im Springen mit 126 bzw. 127 m durch und hat 19 Sekunden Vorsprung auf Akito und Yoshito Watabe. Der Bewerb geht in Abwesenheit zahlreicher Stars in Szene.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Olympia-Medaillengewinner Seidl und Denifl