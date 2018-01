Denkmalschutz für Windtner "Kardinalsthema" in Stadionfrage

ÖFB-Präsident Leo Windtner begrüßt das Engagement von Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) im Hinblick auf die Schaffung eines neuen Fußball-Nationalstadions in Wien. "Kardinalsthema" sei derzeit der Denkmalschutz, unter dem das Ernst-Happel-Stadion stehe, erklärte Windtner am Freitag der APA. In dieser Hinsicht sei man noch "kein Stück" weitergekommen.

SN/APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER Windtner begrüßt Straches Bemühungen