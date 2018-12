Denkwürdige Pressekonferenz von Hannover-Coach Breitenreiter

Fußball-Trainer Andre Breitenreiter von Hannover 96 hat in einer Pressekonferenz seine angedrohte Urlaubsstreichung verteidigt und seinen Stürmer Niclas Füllkrug kritisiert. Mit dem Angreifer war er bereits am Sonntag im Training aneinandergeraten. Er drohte, den Spielern den Weihnachtsurlaub zu streichen, wenn in den kommenden beiden Spielen nicht zumindest ein Sieg eingefahren wird.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Die Nerven liegen blank