Dennis Novak schaffte Einzug in US-Open-Hauptbewerb

Dennis Novak hat sich zum dritten Mal für den Hauptbewerb eines Tennis-Grand-Slam-Turniers qualifiziert. Der Niederösterreicher setzte sich am Freitag bei den US Open in New York in der dritten Runde der Ausscheidung als Nummer 140 der Weltrangliste gegen den Italiener Lorenzo Giustino mit 7:5,6:4 durch.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Novak bereits in Australien und Wimbledon im Hauptbewerb