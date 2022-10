Dennis Novak verlor in Wien gegen Tsitsipas

Dennis Novak hat am Nationalfeiertag nach anfangs starker Leistung doch die erwartete Niederlage kassiert. Der 29-jährige Niederösterreicher unterlag dem als Nummer zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien nach 88 Minuten mit 6:7(2),2:6. Novak, aktuell Nummer 155 der Welt, forderte allerdings die Nummer 5 im ATP-Ranking im ersten Durchgang und hatte zumindest Chancen auf einen Satzgewinn.

Damit ist von den vier Österreichern im Hauptbewerb des mit 2,489 Mio. Euro dotierten ATP-Turniers nur Dominic Thiem in die zweite Runde vorgedrungen. Der Ex-US-Open-Sieger hatte sich am Vortag allerdings auch erst nach Abwehr zweier Matchbälle durchgesetzt. Im Anschluss an das Novak-Match wurde zwischen dem topgesetzten Russen Daniil Medwedew und Nikolos Basilaschwili (GEO) der Achtelfinal-Gegner von Thiem ermittelt. Zuvor hatte Vorjahres-Halbfinalist Jannik Sinner das Achtelfinale erreicht. Der als Nummer 6 gesetzte Italiener besiegte in einem Duell zweier diesjähriger Wimbledon-Viertelfinalisten den Chilenen Cristian Garin nach 73 Minuten sicher mit 6:3,6:2. Sinner trifft nun bei den Erste Bank Open auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der in Runde eins den Österreicher Filip Misolic ausgeschaltet hatte. Ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen ist der US-Amerikaner Marcos Giron, der gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (NED) nur sechs Games abgab. Sein nächster Gegner ist der als Nummer 7 gesetzte Brite Cameron Norrie. Erster Viertelfinalist der diesjährigen Auflage ist der Brite Daniel Evans, der auf dem zweiten Match-Court auf dem Heumarkt kurzen Prozess mit dem Russen Karen Chatschanow machte und mit 6:2,6:2 weiterkam. Einen österreichischen Sieg gab es am Mittwoch im Doppel zu vermelden. Philipp Oswald siegte an der Seite von Robin Haase (NED) gegen Lukasz Kubot/Fabrice Martin (POL/FRA) mit 7:6(4),7:5. Im Viertelfinale trifft das Duo nun auf die Argentinier Cerundolo/Maximo Gonzalez.