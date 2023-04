Denver gewinnt Auftaktspiel der zweiten NBA-Play-off-Runde

Die Denver Nuggets haben die erste Partie der zweiten Play-off-Runde in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Phoenix Suns klar für sich entschieden. Das topgesetzte Team der Western Conference setzte sich gegen einen seiner größten Herausforderer am Samstag zu Hause mit 125:107 durch. Topscorer der Partie war Spielmacher Jamal Murray mit 34 Zählern. Spiel zwei der "best of seven"-Serie geht in der Nacht auf Dienstag ebenfalls in Denver über die Bühne.

Jamal Murray ist in den Play-offs weiter nicht zu stoppen

Neben Murray überzeugte bei den Nuggets zum Auftakt auch der Serbe Nikola Jokic. Der zweimalige Liga-MVP kam auf 24 Punkte und 19 Rebounds. Die Suns wurden von ihrem Superstar Kevin Durant mit 29 Zählern und 14 Rebounds angeführt. "Sie sind nicht ohne Grund an erster Stelle gesetzt", lobte Durant, der sich auch sieben Ballverluste leistete, den Gegner. NBA-Ergebnis vom Samstag - Play-off, 2. Runde (Conference-Halbfinale, "best of seven"): Denver Nuggets - Phoenix Suns 125:107. Stand in der Serie: 1:0