Denver Nuggets besiegen Miami Heat im ersten NBA-Finalspiel

Die Denver Nuggets haben die erste Partie der NBA-Finals gewonnen. Das 104:93 gegen Miami Heat am Donnerstagabend (Ortszeit) war letztlich eine klare Angelegenheit: Miami konnte erst in den Schlussminuten den Rückstand kurzzeitig auf unter zehn Punkte drücken, blieb aber über weite Strecken der Partie in Denver unterlegen. Nuggets-Star Nikola Jokic kam auf ein "triple-double" aus 27 Punkten, 14 Vorlagen und 10 Rebounds. Sein Teamkollege Jamal Murray steuerte 26 Zähler bei.

"Wir haben großen Respekt vor diesem Team. Wir wollten einfach den ersten Punch landen. Die haben ihre ersten Auswärtsspiele gewonnen und wir wollten nicht, dass das passiert", sagte Jokic. "Das Wichtigste ist gerade, ein Spiel zu gewinnen. Ich weiß, dass ich nicht treffen muss, um ein Spiel zu beeinflussen. Das ist ein großartiger Sieg für uns." In den ersten drei Vierteln hatte Jokic nur fünf Würfe verzeichnet. Mit Blick auf das zweite Spiel in der Nacht auf Dienstag sagte der Serbe: "Wir geben nicht auf, die geben nicht auf. Das wird eine interessante Serie." Für den Gewinn der NBA-Meisterschaft braucht eine Mannschaft in der Best-of-Seven-Serie vier Siege. Denver steht erstmals in den Finals.

Bei den Heat war Bam Adebayo mit 26 Punkten der beste Werfer, Jimmy Butler kam auf für ihn bescheidene 13 Zähler. Außer beim 5:4 und 7:6 früh im ersten Viertel hatten die Gäste keine Führung, sie waren den Nuggets merklich unterlegen. Obwohl Denver nach dem 4:0 in den Finals der Western Conference gegen die Los Angeles Lakers neun Tage Pause hatte und die Heat noch drei Tage zuvor gegen die Boston Celtics aktiv waren, hatten die Nuggets den besseren Rhythmus und wirkten aufmerksamer.

NBA-Ergebnis vom Donnerstag - Finals ("best of seven"): Denver Nuggets - Miami Heat 104:93. Stand in der Serie: 1:0