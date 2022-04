Der Marathon in Salzburg läuft grün

Müllreduktion, Verpflegung in Bioqualität und Anreise per Bahn: Das Konzept der Lauffestspiele findet Anerkennung als globales Musterbeispiel.

Der Puls steigt bei Läuferinnen und Läufern: Zweieinhalb Wochen vor dem Salzburg Marathon am 15. Mai befinden sie sich in der intensiven Phase der Vorbereitung auf einen der vielen Bewerbe der "Lauffestspiele der Mozartstadt". Für jedes Fitness-Level und jede Zielgruppe wird etwas geboten. Kürzere Strecken, der Frauenlauf, der Junior-Marathon und der Inklusionslauf finden sich im Programm, das bereits am Freitag vor dem Marathon beginnt.

Drei Jahre ist es her, dass Salzburgs größte Breitensportveranstaltung zuletzt über die Bühne gegangen ...