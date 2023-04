Der Rekordanwärter, der sich im Marathon langsam fühlt

Andreas Vojta und Julia Mayer wollen am Sonntag in Wien die österreichischen Bestleistungen knacken.

Die wichtigste Frage nach einem bislang verregneten April: Wie wird das Wetter am Sonntag, wenn in Wien der 40. Vienna City Marathon steigt? Die Antwort: Es werden gute Laufbedingungen herrschen. Das freut die insgesamt fast 40.000 Laufbegeisterten (davon 9000 im Marathon) und besonders die zwei Topanwärter auf die am Sonntag zu vergebenden österreichischen Meistertitel.

Andreas Vojta vom team20212.at und Julia Mayer (DSG Wien) wollen nicht nur die Meistermedaillen aus den Händen von Bundespräsident Alexander van der Bellen in Empfang nehmen. Beide starten auch einen Angriff auf die österreichischen Rekorde - und das in ihrem jeweils ersten ernsthaften Marathon.

Der 33-jährige Andreas Vojta hat zwar schon reichlich Erfahrung gesammelt, unter anderem als Mittelstreckler bei Olympia. Doch die 42,195 Kilometer ist er nur einmal, beim VCM im Vorjahr gelaufen. Damals war er Tempomacher und ist das Rennen mit reduzierter Geschwindigkeit in 2:23:21 Stunden zu Ende gelaufen. "Langsam" ist in solchen Sphären ein relativer Begriff. Der gelernte Bahnläufer Vojta sagt: "Auf den Marathon zu gehen, fühlt sich für mich ein bisschen an, als würde ich in eine neue Sportart einsteigen. Man hat das Gefühl, das Tempo ist zu langsam."

Seine Planungen sehen eine Zielzeit von 2:10 Stunden vor, damit greift Vojta den nationalen Rekord des Salzburgers Peter Herzog (2:10:06) an. Eine gut verlaufene Vorbereitung samt Höhentrainingslager in Kenia macht ihn optimistisch. Den VCM kennt der Gerasdorfer von vielen Teilnahmen in Rahmenbewerben gut, er schätzt das vertraute Ambiente, in das er mit der U-Bahn anreisen kann. Auch Julia Mayer ist schon einen Marathon gelaufen, ihre 2:46:35 Stunden bei der Staatsmeisterschaft im Dezember 2020 passierten eher zufällig, weil es zu Coronazeiten sonst wenig Startmöglichkeiten gab. Den österreichischen Frauenrekord, gehalten von Andrea Mayr und Eva Wutti (2:30:43), traut sich die ehemalige Fußballerin absolut zu: "Diesem Ziel ist alles untergeordnet", sagt die Heeressportlerin, die bis zu 200 Kilometer pro Woche im Training abspulte und ihr Höhentraining in Südafrika absolvierte.

Hingegen musste Eva Wutti, ab Sonntag vermutlich Ex-Rekordlerin, in ihrer Vorbereitung Hürden überwinden, wie sie auch tausende Hobbyläuferinnen kennen: Als alleinerziehende Mutter mit einem Teilzeitjob und einem Jus-Studium fehlen ihr die Topbedingungen einer Profisportlerin. Dennoch hat auch sie wie Vojta und Mayer noch Olympia 2024 als Ziel im Visier. In Wien können sie wichtige Punkt auf dem Weg dorthin sammeln.