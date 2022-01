Der Sportkalender 2022

Olympische Winterspiele in Peking, die Fußball-WM in Katar, dazu Fußball-Champions- League mit Red Bull Salzburg und Fußball-EM der Frauen mit Österreich: Das Sportjahr 2022 hat ganz viele Highlights zu bieten. Der komplette Überblick, Monat für Monat.

Jänner 2022

15.12.-3. Darts: WM, London

28.12.-6. Skispringen: Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-P., Innsbruck und Bischofshofen

31.12./1. Skilanglauf: Weltcup (Tour de Ski), Oberstdorf

1. Skispringen: Frauen-Weltcup, Ljubno

1. Snowboard: Weltcup Slopestyle, Calgary

1.-9. Tennis: ATP Cup, Sydney

1./2. Bob: Weltcup, Sigulda

1./2. Kunstbahnrodeln: Weltcup, Winterberg

2. Eishockey: U20-A-WM Männer Relegation (mit Öst.), Edmonton

2.-14. Motorsport: Rallye Dakar, Saudi Arabien

3./4. Skilanglauf: Weltcup, Val di Fiemme

4./5. Ski alpin: Frauen- und Männer-Weltcup (jeweils Slalom), Zagreb

6.-9. Biathlon: Weltcup, Oberhof

7. Skeleton: Weltcup, Winterberg

7./8. Freeski: Weltcup, Mammoth Mountain

7.-9. Nordische Kombination: Weltcup Männer, Frauen und Team, Val di Fiemme

8. Snowboard: Weltcup Halfpipe und Slopestyle, Mammoth Mountain

8./9. Ski alpin: Männer-Weltcup (RTL, Slalom), Adelboden

8./9. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL, Slalom), Maribor

8./9. Skispringen: Männer-Weltcup, Bischofshofen

8./9. Skispringen: Frauen-Weltcup (möglich, Ort offen)

8./9. Bob: Weltcup, Winterberg

8./9. Snowboard: Cross-Weltcup, Krasnojarsk

7.-9. Naturbahnrodeln: Weltcup, Umhausen

7.-9. Eisschnelllauf: EM, Heerenveen

8./9. Kunstbahnrodeln: Weltcup, Sigulda

10.-16. Eiskunstlauf: EM, Tallinn

11. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Slalom), Flachau

11./12. Snowboard: Weltcup Parallel-Slalom, Bad Gastein

12.-16. Hockey: Hallen-EM, Hamburg

12.16. Biathlon: Weltcup, Ruhpolding

13.-30. Handball: EM Männer, Bratislava, Debrecen, Szeged, Kosice

14. Handball: EM Männer, Österreich - Polen, Bratislava

14. Skeleton: Weltcup-Finale und EM, St. Moritz

14./15. Skispringen: Frauen-Weltcup (möglich, Ort offen)

14./15. Snowboard: Weltcup Parallel-RTL, Simonhöhe

14.-16. Ski alpin: Männer-Weltcup (2x Abfahrt, Slalom), Wengen

14.-16. Short Track: EM, Dresden

14.-16. Skilanglauf: Weltcup, Les Rousses

15. Snowboard: Weltcup Slopestyle und Halfpipe, Laax

15./16. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Zauchensee

15./16. Skispringen: Männer-Weltcup, Zakopane

15./16. Nordische Kombination: Männer-Weltcup, Klingenthal

15./16. Kunstbahnrodeln: Weltcup, Oberhof

15./16. Kunstbahnrodeln: Junioren-EM, Bludenz

15./16. Bob: Weltcup-Finale und EM, St. Moritz

16. Freeski: Weltcup, Font Romeu

16. Handball: EM Männer, Österreich - Deutschland, Bratislava

17. Fußball: Weltfußballer-Wahl, Zürich

17.-30. Tennis: Australian Open (Grand Slam), Melbourne

18. Handball: EM Männer, Belarus - Österreich, Bratislava

20.-23. Biathlon: Weltcup, Antholz

20.-23. Motorsport: Monaco-Rallye, Monte Carlo

21. Skeleton: Junioren-WM, Innsbruck

21.-23. Ski alpin: Männer-Weltcup (2x Abfahrt, Slalom), Kitzbühel

22.-23. Skispringen: Männer-Weltcup, Titisee-Neustadt

22. Snowboard: Cross-Weltcup, Chiesa in Valmalenco

22./23. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Cortina d'Ampezzo

22./23. Nordische Kombination: Weltcup Männer und Frauen, Planica

22./23. Skilanglauf: Weltcup, Planica

22./23. Bob: Junioren-WM, Innsbruck

22./23. Kunstbahnrodeln: Weltcup mit EM, St. Moritz

25. Ski alpin: Männer-Weltcup (Slalom), Schladming

25. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL), Kronplatz

28./29. Motorsport: Formel E (Saisonauftakt), Riad

28./29. Kunstbahnrodeln: WM, Winterberg

28.-30. Nordische Kombination: Weltcup Männer, Seefeld

28.-30. Eisschnelllauf: Junioren-WM, Innsbruck

28.-30. Skispringen: Weltcup (Mixed Team, Männer und Frauen), Willingen

28.-30. Radsport: WM Querfeldein, Fayetteville

29. Snowboard: Cross-Weltcup, Cortina d'Ampezzo

29./30. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Garmisch-Partenkirchen

29./1.2. IOC-Exekutivkomitee, Lausanne

Februar 2022

2.-6. Hockey: Hallen-WM, Lüttich

3.-12. Fußball: Club-WM, Vereinigte Arabische Emirate

4.-6. Fußball: ÖFB-Cup, Viertelfinale

4.-20. OLYMPISCHE WINTERSPIELE, Peking

5./6. Triathlon: WM Winter-Triathlon, Andorra

5./6. Judo: Grand Slam, Paris

8.-13. Skibergsteigen: EM, Boi (SPA)

10.-13. Rodeln: Naturbahn-EM, Laas

11./12. Fußball: Bundesliga Start Frühjahrssaison

11.-13. Eishockey: Österreich-Cup, Klagenfurt

13. American Football: Super Bowl, Inglewood

15./16. Fußball: Champions League Achtelfinale, Hinspiele

16. Fußball: Champions League Achtelfinale, Hinspiel Red Bull Salzburg - Bayern München

17. Fußball: Conference League Sechzehntelfinale, Hinspiel: Rapid Wien - Tottenham Hotspur/Vitesse Arnheim

17.-19. Judo: Grand Slam, Tel Aviv

18./20. Naturbahnrodeln: Weltcup, Mariazell

18.-20. Fußball: 2. Liga Start Frühjahrssaison

22.-27. Skilanglauf: Jugend-/U23-WM, Lygna

24. Fußball: Conference League Sechzehntelfinale, Rückspiel: Tottenham Hotspur/Vitesse Arnheim - Rapid/Wien

24.-27. Motorsport: Schweden-Rallye, Umea

26. Snowboard: Weltcup Parallel-Slalom, Moskau

26./27. Nordische Kombination: Weltcup Männer, Lahti

26.-6.3. Langlauf: Junioren-WM, Lygna

20.-26. Radsport: UAE-Tour (World Tour)

20.-26. Tennis: WTA-Turnier (Masters 1000), Katar

25.-27. Skispringen: Frauen-Weltcup, Hinzenbach

25.-27. Motorsport: Jänner-Rallye, Freistadt

26. Radsport: "Omloop Het Nieuwsblad Elite" (World Tour)

26./27. Ski alpin: Männer-Weltcup (2 x Slalom), Garmisch-Partenkirchen

26./27. Ski alpin: Frauen-Weltcup (2 x Abfahrt), Crans-Montana

26./27. Skispringen: Männer-Weltcup, Lahti

26./27. Skilanglauf: Weltcup, Lahti

26./27. Snowboard: Cross-Weltcup, Mt. St. Anne

März 2022

1. Eishockey: Champions Hockey League, Finale

1.-3. Fußball: ÖFB-Cup, Halbfinale

2. Handball: EM-Qualifikation Frauen, Färöer - Österreich, Torshavn

2.-5. Nordische Kombination: Jugend-WM, Zakopane

3. Skispringen: Frauen- und Männer-Weltcup (Raw Air), Lillehammer

3. Skilanglauf: Weltcup, Drammen

3.-6. Eisschnelllauf: WM, Hamar

3.-6. Biathlon: Weltcup, Kontiolahti

3.-6. Skispringen: Jugend-WM, Zakopane

3.-9. Ski alpin: Jugend-WM, Panorama

4./5. Tennis: Davis-Cup-Qualifikation mit Südkorea - Österreich

4.-6. Skispringen: Frauen- und Männer-Weltcup (Raw Air), Oslo

4.-13. Paralympische Winterspiele, Peking

5. Handball: EM-Qualifikation Frauen, Österreich - Färöer, Maria Enzersdorf

5. Radsport: Strade Bianche (World Tour), Siena

5. Snowboard: Weltcup Parallel-RTL, Rogla

5. Skilanglauf: Weltcup, Oslo

5. Freeski: Weltcup, Bakuriani

5./6. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Super-G, RTL), Lenzerheide

5./6. Ski alpin: Männer-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Kvitfjell

5./6. Nordische Kombination: Weltcup Männer, Oslo

6. Motorsport: Motorrad-GP von Katar (Saisonauftakt), Doha

6. Snowboard: Weltcup Slopestyle, Bakuriani

6.-13. Radsport: Paris-Nizza (World Tour)

7.-13. Radsport: Tirreno-Adriatico (World Tour)

7.-13. Snowboard und Ski Freestyle: Jugend-WM, Leysin

8./9. Fußball: Champions League Achtelfinale, Rückspiele

8. Fußball: Champions League Achtelfinale, Rückspiel Bayern München- Red Bull Salzburg

9.-20. Tennis: WTA-Turnier (Masters 1000), Indian Wells

10. Fußball: Europa League Achtelfinale, Hinspiele

10. Fußball: Conference-League-Achtelfinale, Hinspiele (mit LASK)

10./12. Snowboard: Cross-Weltcup, Reiteralm

10.-13. Biathlon: Weltcup, Otepää

10.-20. Tennis: ATP-Turnier (Masters 1000), Indian Wells

11.-13. Skispringen: Skiflug-WM, Vikersund

11./12. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL, Slalom), Aare

11./13. Skispringen: Skiflug-WM, Vikersund

11.-13. Skilanglauf: Weltcup, Falun

12. Freeski: Weltcup, Tignes

12./13. Ski alpin: Männer-Weltcup (2x RTL), Kranjska Gora

12./13. Skispringen: Frauen-Weltcup, Oberhof

12./13. Nordische Kombination: Weltcup-Finale Männer und Frauen, Schonach

12./13. Snowboard: Weltcup-Parallel-Slalom, Piancavallo

13. Ski Cross: Weltcup, Reiteralm

13. Eisschnelllauf: Weltcup, Heerenveen

16.-20. Ski alpin: Frauen- und Männer-Weltcup-Finali (jeweils alle Disziplinen), Courchevel/Meribel

17. Fußball: Europa-League-Achtelfinale, Rückspiele

17. Fußball: Conference-League-Achtelfinale, Rückspiele (mit LASK)

17.-20. Biathlon: Weltcup-Finale, Oslo

17.-20. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Rio de Janeiro

18. Fußball: Auslosungen Viertel- und Halbfinali von jeweils Champions League, Europa League und Conference League

18.-20. Skilanglauf: Weltcup, Tyumen

18.-20. Short Track: WM, Montreal

18.-20. Leichtathletik: Hallen-WM, Belgrad

18.-27. Schießen: EM Luftdruckwaffen, Hamar

19. Snowboard: Weltcup Slopestyle, Spindleruv Mlyn (Spindlermühle)

19. Radsport: Mailand-Sanremo (World Tour)

19./20. Skispringen: Skiflug-Weltcup Männer, Oberstdorf

19./20. Skispringen: Frauen-Weltcup, Nischnij Tagil

19./20. Snowboard: Weltcup-Finale Parallel-Slalom, Berchtesgaden

19.-27. Curling: WM der Frauen, Prince George

20. Formel 1: GP von Bahrain (Saisonauftakt), Sakhir

20. Motorsport: Motorrad-GP von Indonesien, Mandalika

20. Snowboard: Cross-Weltcup, Veysonnanz

20.-25. European Youth Olympic Festival (EYOF), Vuokatti

21.-27. Eiskunstlauf: WM, Montpellier

21.-27. Radsport: Katalonien-Rundfahrt (World Tour)

22.-3.4. Tennis: WTA-Turnier (Masters 1000), Miami

23. Radsport: Brügge-De Panne (World Tour)

23./24. Leichtathletik: WADA-Symposium, Lausanne

23.-3.4. Tennis: ATP-Turnier (Masters 1000), Miami

24.-27. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Mexiko (Ort offen)

25. Radsport: E3 Saxo Bank Classic (World Tour), Harelbeke

25.-27. Skispringen: Weltcup-Finale Männer, Planica

25.-27. Judo: Grand Slam, Tbilisi

26. Mountainbike: Weltcup Downhill, Lourdes

26. Freeski: Weltcup-Finale, Silvaplana

26./27. Skispringen: Frauen-Weltcup, Tschaikowski

27. Formel 1: GP von Saudi Arabien, Jeddah

27. Radsport: Gent-Wevelgem (World Tour)

27. Snowboard: Weltcup-Finale Slopestyle, Silvaplana

28.-3.4. Ringen: EM, Budapest

30. Radsport: Quer durch Flandern (World Tour)

31. Fußball: FIFA-Kongress, Doha

April 2022

1. Fußball: WM-Auslosung, Doha

1.-3. Klettern: Weltcup Bouldern, Moskau

1.-3. Judo: Grand Slam, Antalya

1.-9. Segeln: Regatta "Trofeo Princesa Sofia", Palma de Mallorca

2.-10. Curling: WM der Männer, Las Vegas

3. Motorsport: Motorrad-GP von Argentinien, Termas de Rio Hondo

3. Radsport: Flandern-Rundfahrt (World Tour)

3. Leichtathletik: Marathon, Paris

4.-9. Radsport: Baskenland-Rundfahrt (World Tour)

5./6. Fußball: Champions-League-Viertelfinale, Hinspiele

7. Fußball: Europa-League-Viertelfinale, Hinspiele

7. Fußball: Conference-League-Viertelfinale, Hinspiele

7.-10. Golf: Masters, Augusta

7.-10. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Kapstadt

8.-10. Klettern: Weltcup Bouldern, Meiringen

8.-10. Mountainbike: Weltcup Cross-Country, Petropolis

10. Formel 1: GP von Australien, Melbourne

10. Motorsport: Motorrad-GP der USA, Austin

10. Leichtathletik: Marathon, Rotterdam

10. Radsport: Amstel Gold Race (World Tour), Maastricht

10. Basketball: Ende der NBA-Hauptrunde

10.-17. Tennis: ATP Turnier (Masters 1000), Monte Carlo

12./13. Fußball: Champions-League-Viertelfinale, Rückspiele

14. Fußball: Europa-League-Viertelfinale, Rückspiele

14. Fußball: Conference-League-Viertelfinale, Rückspiele

16. Basketball: Beginn der NBA-Play-offs

16.-2.5. Billard: Snooker-WM, Sheffield

17. Radsport: Paris-Roubaix (World Tour)

18.-22. Radsport: Tour of the Alps

18. Leichtathletik: Marathon, Boston

20. Handball: EM-Qualifikation Frauen, Österreich - Dänemark (Ort offen)

20. Radsport: La Fleche Wallonne (World Tour)

21.-24. Motorsport: Kroatien-Rallye, Zagreb

21.-24. Taekwondo: WM, Gojang

23. Handball: EM-Qualifikation Frauen, Rumänien - Österreich (Ort offen)

24. Formel 1: GP von Emilia Romagna, Imola

24. Motorsport: Motorrad-GP von Portugal, Portimao

24. Leichtathletik: Marathon, Wien

24. Radsport: Lüttich-Bastogne-Lüttich (World Tour)

24.-30. Eishockey: B-WM Frauen (mit Öst.), Angers

25.-30. Segeln: Regatta, Hyeres

25.-30. Badminton: EM, Vantaa

26. Radsport: Tour de Romandie (World Tour)

26./27. Fußball: Champions-League-Halbfinale, Hinspiele

28. Fußball: Europa-League-Halbfinale, Hinspiele

28. Fußball: Conference-League-Halbfinale, Hinspiele

28.-7.5. Tennis: WTA-Turnier (Masters 1000), Madrid

29. Eishockey: NHL, Ende des Grunddurchgangs

29.-1.5. Judo: EM, Sofia

29.-1.5. Klettern: Weltcup Bouldern, Japan (Ort offen)



Mai 2022

1. Fußball: ÖFB-Cup, Finale

1. Radsport: Eschborn-Frankfurt (World Tour)

1. Motorsport: Motorrad-GP von Spanien, Jerez de la Frontera

1. Motorsport: DTM, Portimao

1.-8. Tennis: ATP-Turnier (Masters 1000), Madrid

2. Eishockey: B-WM Männer, Rumänien - Österreich, Ljubljana

3./4. Fußball: Champions-League-Halbfinale, Rückspiele

4. Eishockey: B-WM Männer, Österreich - Slowenien, Ljubljana

4. Eishockey: NHL Beginn Play-offs

5. Fußball: Europa-League-Halbfinale, Rückspiele

5. Fußball: Conference-League-Halbfinale, Rückspiele

5. Eishockey: B-WM Männer, Österreich - Ungarn, Ljubljana

6.-29. Radsport: Giro d'Italia (World Tour)

6. Leichtathletik: Auftakt Diamond League, Doha

6.-8. Klettern: Weltcup Bouldern, Seoul

6.-8. Mountainbike: Weltcup Cross-Country, Albstadt

7. Eishockey: B-WM Männer, Österreich - Südkorea, Ljubljana

7. Triathlon: Ironman WM, St. George

8. Formel 1: GP von Miami, Miami

8. Eishockey: B-WM Männer, Frankreich - Österreich, Ljubljana

8.-15. Tennis: ATP-Turnier (Masters 1000), Rom

9.-15. Tennis: WTA-Turnier (Masters 1000), Rom

11. Fußball: UEFA-Kongress, Wien

11.-15. Karate: EM, Gaziantep

13.-15. Mountainbike: Weltcup Cross-Country, Nove Mesto

13.-29. Eishockey: A-WM, Tampere und Helsinki

13.-29. Schwimmen: WM, Fukuoka

14. Fußball: Deutsche Bundesliga, letzte Runde

14./15. Triathlon: WM-Serie, Yokohama

15. Leichtathletik: Salzburg-Marathon

15. Motorsport: Motorrad-GP von Frankreich, Le Mans

15.-22. Segeln: EM iQ Foil, Torbole

18. Fußball: Europa-League-Finale, Sevilla

19.-22. Motorsport: Portugal-Rallye, Matosinhos

19.-22. Kanu: Weltcup-Sprint, Racice

19.-22. Golf: PGA-Championship, Tulsa

19.-22. Taekwondo: EM, Manchester

20.-22. Klettern: Weltcup Bouldern, Salt Lake City

20.-22. Judo: Grand Slam, Kasan

20./21. Fußball: Bundesliga, letzte Runde

21. Fußball: DFB-Pokal, Finale

21./22. Mountainbike: Weltcup Downhill, Fort William

22. Fußball: 2. Liga Finalrunde

22. Formel 1: GP von Spanien, Barcelona

22. Motorsport: DTM, Lausitzring

22. Fußball: Frauen Champions League, Finale

22.-28. Wintersport: Internationaler FIS-Kongress, Vilamoura

22.-5.6. Tennis: French Open (Grand Slam), Paris

23.-5.6. Tischtennis: Team-WM, Chengdu, China

25. Fußball: Conference League Finale, Tirana

26.-29. Kanu: EM Wildwasser-Slalom, Liptovsky Mikulas

26.-29. Kanu: Weltcup Sprint, Posen (Poznan)

26.-29. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Ostrava

27.-29. Klettern: Weltcup Bouldern, Salt Lake City

28. Fußball: Champions-League-Finale, St. Petersburg

28./29. Leichtathletik: Mehrkampfmeeting Götzis

28./29. Rudern: Weltcup, Belgrad

29. Formel 1: GP von Monaco, Monaco

29. Motorsport: Motorrad-GP von Italien, Mugello



Juni 2022

1.-5. Trampolinspringen: EM, Rimini

2. Basketball: Beginn der NBA-Finals

2.-5. Motorsport: Italien-Rallye, Alghero

2.-5. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Jurmala

3. Fußball: Nations League, Kroatien - Österreich

3.-5. Judo: Grand Slam, Düsseldorf

5. Motorsport: Motorrad-GP von Katalonien, Barcelona

5. Motorsport: DTM, Ort offen

5. Triathlon: Ironman mit EM Frauen, Hamburg

5.-12. Radsport: Criterium du Dauphine (World Tour)

6. Fußball: Nations League, Österreich - Dänemark

7.-19. Beach-Volleyball: WM, Rom

10. Fußball: Nations League, Österreich - Frankreich

10.-12. Kanu: Weltcup Wildwasser-Slalom, Prag

10.-12. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Leogang

10.-12. Faustball: EM Männer, Kaltern

11./12. Motorsport: 24h von Le Mans

11./12. Triathlon: WM-Serie, Leeds

12. Formel 1: GP von Aserbaidschan, Baku

12.-19. Radsport: Tour de Suisse (World Tour)

13. Fußball: Nations League, Dänemark - Österreich

15.-19. Rhythmische Gymnastik: EM, Tel Aviv

16.-19. Golf: US Open, Brookline

16.-19. Darts: Team-WM, Frankfurt

17.-19. Kanu: Weltcup Wildwasser-Slalom, Krakau

18./19. Rudern: Weltcup, Poznan

19. Formel 1: GP von Kanada, Montreal

19. Motorsport: Motorrad-GP von Deutschland, Sachsenring

19. Motorsport: DTM, Imola

19. Mountainbike: Marathon-EM, Gabel

22.-25. Klettern: Weltcup Bouldern und Vorstieg, Innsbruck

22.-26. Segeln: Kieler Woche

23.-26. Motorsport: Kenia-Rallye, Nairobi

24.-26. Mountainbike: Downhill-EM, Maribor

24.-26. Kanu: Weltcup Wildwasser-Slalom, Ljubljana

24.-30. Orientierungslauf: WM, Vejle

24.-3.7. Pferdesport: CHIO, Aachen

25./26. Triathlon: WM-Serie und Mixed-Staffel, Montreal

26. Triathlon: Ironman mit EM Männer, Frankfurt

26. Motorsport: Motorrad-GP der Niederlande, Assen

27.-10.7. Tennis: Wimbledon (Grand Slam), London

Juli 2022

1.-3. Klettern: Weltcup Vorstieg, Villars

1.-17. Hockey: WM Frauen, Spanien und Niederlande

1.-24. Radsport: Tour de France (World Tour)

2.-7. Radsport: Österreich-Rundfahrt

3. Triathlon: Ironman Austria, Klagenfurt

3. Formel 1: GP von Großbritannien, Silverstone

3. Motorsport: DTM, Norisring

5.-10. Segeln: EM 49er, 49erFX, Nacra 17, Aarhus

6.-31. Fußball: Frauen-EM, England

6. Fußball: Frauen-EM, England - Österreich, Manchester

7./8. Eishockey: NHL-Draft, Montreal

7.-10. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Gstaad

8./9. Karate: World Games, Birmingham

8.-10. Klettern: Weltcup Vorstieg, Chamonix

8.-10. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Lenzerheide

8.-10. Judo: Grand Slam, Budapest

9./10. Triathlon: WM-Serie, Hamburg

9./10. Rudern: Weltcup, Luzern

10. Formel 1: GP von Österreich, Spielberg

10. Motorsport: Motorrad-GP von Finnland, Kausala

11. Fußball: Frauen-EM, Österreich - Nordirland, Southampton

14.-17. Motorsport: Estland-Rallye, Tartu

14.-17. Golf: Open Championship, St. Andrews

15. Fußball: Frauen-EM, Österreich - Norwegen, Brighton

15.-17. Fußball: ÖFB-Cup, 1. Runde

15.-17. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Vallnord

15.-23. Fechten: WM, Kairo

15.-24. Leichtathletik: WM, Eugene

22./23. Klettern: Weltcup Vorstieg, Briancon

22.-24. Fußball: 2. Liga Meisterschaftsauftakt

23./24. Fußball: Bundesliga Meisterschaftsauftakt

24. Formel 1: GP von Frankreich, Le Castellet

24.-30. European Youth Olympic Festival (EYOF), Banska Bystrica

26.-31. Kanu: WM Wildwasser-Slalom, Augsburg

27.-31. Radsport: BMX-WM, Nantes

29.-31. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Snowshoe

30. Radsport: Klassiker San Sebastian (World Tour)

30./31. Rudern: U19 und U23 WM, Varese

30.-5.8. Radsport: Polen-Rundfahrt (World Tour)

31. Formel 1: GP von Ungarn, Budapest

August 2022

3.-7. Kanu: WM Sprint, Halifax

3.-7. Orientierungslauf: EM, Rakvere

4.-7. Motorsport: Finnland-Rallye, Jyväskylä

5.-7. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Mont-Sainte-Anne

6.-14. Pferdesport: WM Springen, Dressur und Voltigieren, Herning

7. Motorsport: Motorrad-GP von Großbritannien, Silverstone

7.-13. Radsport: Benelux-Tour (World Tour)

7.-14. Judo: WM, Taschkent

8. - 16. Tennis: Upper Austria Ladies Linz

11. Fußball: UEFA-Supercup, Helsinki

11.-13. Radsport: BMX-EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

11.-14. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Hamburg

11.-14. Rudern: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

11.-16. Radsport: Bahn-EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

11.-18. Klettern: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

11.-21. Radsport: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

11.-21. Turnen: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

11.-21. Schwimmen: EM, Rom

12.-14. Triathlon: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

13.-21. Tischtennis: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

14.-21. Radsport: Straßen-EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

15.-21. Beach-Volleyball: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

15.-21. Leichtathletik: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

15.-30. Schießen: EM Gewehr und Pistole, Moskau

18.-21. Kanu-Rennsport: EM (im Rahmen der Multisport-EM), München

19./20. Mountainbike: EM Cross-Country (im Rahmen der Multisport-EM), München

19.-11.9. Radsport: Vuelta (World Tour), in Spanien

21. Motorsport: Motorrad-GP von Österreich, Spielberg

21. Radsport: Cyclassics (World Tour), Hamburg

21.-28. Badminton: WM, Tokio

24.-28. Mountainbike: WM, Les Gets

26.-28. Kanu: Weltcup Wildwasser-Slalom, Pau

26.-11.9. Volleyball: WM Männer, Russland

28. Formel 1: GP von Belgien, Spa

28. Motorsport: DTM, Nürburgring

28. Radsport: Bretagne-Classic (World Tour)

28. Triathlon: Ironman 70.3, Zell am See

30.-1.9. Fußball: ÖFB-Cup, 2. Runde

30.-12.9. Tennis: US Open

31.-5.9. Segeln: WM 49er, 49erFX, Nacra 17, Nova Scotia

31.-9.9. Segeln: WM Kitefoil, Weifang



Oktober 2022

1.-30.11. Gewichtheben: WM, Chongqing

2. Formel 1: GP von Singapur, Singapur

2. Motorsport: Motorrad-GP von Thailand, Buri Ram

2. Leichtathletik: Marathon, London

6./8. Triathlon: Ironman-WM, Hawaii

8. Radsport: Il Lombardia (World Tour)

8.-12.11. Rugby: WM Frauen, Neuseeland

9. Formel 1: GP von Japan, Suzuka

9. Motorsport: DTM, Hockenheim

9. Leichtathletik: Marathon, Chicago

10.-25. Schießen: WM Gewehr und Pistole, Kairo

12.-16. Radsport: Bahn-WM, Saint Quentin-en-Yvelines

13.-18. Radsport: Guangxi-Tour (World Tour)

15.-22. Segeln: WM iQ Foil, Brest

16. Motorsport: Motorrad-GP von Australien, Phillip Island

18.-20. Fußball: ÖFB-Cup, 3. Runde

20.-23. Motorsport: Spanien-Rallye, Salou

22./23. Ski alpin: Männer- und Frauen-Weltcup-Auftakt (jeweils RTL), Sölden

22./23. Triathlon: WM-Serie, Chengdu

22./23. Judo: Grand Slam, Abu Dhabi

22.-29. Segeln: WM 470er, Chadera

23. Leichtathletik: Marathon, Linz

23. Formel 1: GP der USA, Austin

23. Motorsport: Motorrad-GP von Malaysia, Sepang

27.-30. Darts: EM, Dortmund

28. Triathlon: Ironman-WM, St. George

29.-6.11. Turnen: WM, Liverpool

30. Formel 1: GP von Mexiko, Mexiko-Stadt

November 2022

1./2. Fußball: Champions-League-Gruppenphase, 6. Spieltag

2.-5. Triathlon: Finale WM-Serie, Abu Dhabi

3. Fußball: Europa-League-Gruppenphase, 6. Spieltag

4.-6. Radsport: Saalradsport-WM, Gent

4.-6. Judo: Grand Slam, Baku

4.-20. Handball: Frauen-EM in Slowenien, Nordmazedonien, Montenegro

6. Leichtathletik: Marathon, New York

6. Motorsport: Saisonfinale Motorrad-GP von Valencia, Valencia

10.-13. Motorsport: Japan-Rallye, Nagoya

11.-13. Fußball: 2. Liga Ende Herbstsaison

12./13. Fußball: Bundesliga Ende Herbstsaison

12./13. Ski alpin: Männer- und Frauen-Weltcup (jeweils Parallel, Ort offen)

13. Formel 1: GP von Brasilien, Sao Paulo

13.-20. Tennis: ATP Finals, Turin

14.-21. Segeln: EM Laser, Hyeres

16.-26. Trampolinspringen: WM, Sofia

19./20. Ski alpin: Männer- und Frauen-Weltcup (jeweils Slalom), Levi

20. Formel 1: Saisonfinale GP der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi

21.-18.12. Fußball: WM, Katar

24.-27. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour, Sydney

25.-27. Skilanglauf: Weltcup, Ruka

26./27. Ski alpin: Männer-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Lake Louise

26./27. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL, Slalom) in den USA (Ort offen)

26.-4.12. Biathlon: Weltcup-Auftakt, Kontiolahti

Dezember 2022

2.-4. Ski alpin: Männer-Weltcup (Super-G, Abfahrt, RTL), Beaver Creek

2.-4. Ski alpin: Frauen-Weltcup (2x Abfahrt, Super-G), Lake Louise

2.-4. Skilanglauf: Weltcup, Ort offen (Schweden)

8.-11. Biathlon: Weltcup, Hochfilzen

8.-11. Pferdesport: Amadeus Horse Indoors, Salzburg

9.-11. Skilanglauf: Weltcup, Lillehammer

10./11. Ski alpin: Männer-Weltcup (RTL, Slalom), Val d'Isere

10./11. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Super-G, Parallel), St. Moritz

12.-18. Biathlon: Weltcup, Annecy-Le Grand Bornand

16. Fußball: Auslosung Nations League Gruppen

16./17. Ski alpin: Männer-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Val Gardena/Gröden

17./18. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Abfahrt, Kombination), Val d'Isere

17./18. Skilanglauf: Weltcup, Ort offen

17.-22. Schwimmen: Kurzbahn-WM, Kasan

18. Fußball: WM-Finale, Katar

18./19. Ski alpin: Männer-Weltcup (RTL, Parallel), Alta Badia

20./21. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL, Parallel), Sestriere

22. Ski alpin: Männer-Weltcup (Slalom), Madonna di Campiglio

28./29. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL, Slalom) in Österreich (Ort offen)

28./29. Ski alpin: Männer-Weltcup (Abfahrt, Kombination), Bormio

30.-6.1. Skispringen: Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-P., Innsbruck und Bischofshofen

31.12. Skilanglauf: Beginn Tour de Ski