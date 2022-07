Der Träumer ist noch nicht am Ziel nach dem Langzeitrekord

100-Meter-Rekordler Markus Fuchs hat mit neuem Umfeld seine Grenzen verschoben.

Sein Trainer nennt ihn liebevoll einen "kleinen Quatschkopf". Und tatsächlich sprudelt es aus Sprinter Markus Fuchs nur so heraus, wenn er übers Laufen spricht. Seit er in Eisenstadt den Uraltrekord über 100 Meter von Andreas Berger (10,15 Sekunden) eingestellt hat, wird auch über ihn geredet: Markus Fuchs, 26 Jahre alt, aus Perchtoldsdorf. Trainer Patrick Saile traut ihm zu, bei der Europameisterschaft in München Mitte August ins Finale zu laufen.

"Ich genieße diese Aufmerksamkeit, ich bin ein Showman", sagt ...