Der Weltbeste war beim Andorfer Familienfest nur Zweiter

Ferdinand Omanyala, derzeit der schnellste Mann der Welt über 100 Meter, musste beim Josko-Laufmeeting einem anderen den Vortritt lassen.

Leichtathletik ist Familiensport. Das machten beim Josko Laufmeeting am Samstag in Andorf Nachwuchshoffnungen ebenso deutlich wie Weltklasseleute.

Der aktuell weltbeste 100-Meter-Läufer gab sich im Innviertel die Ehre: Ferdinand Omanyala aus Kenia hat vor zwei Jahren einen historischen 9,86-Sekunden Lauf auf die Andorfer Bahn gezaubert, die zweitschnellste je in Österreich gelaufene Zeit. Heuer war er nicht vom Glück begünstigt: Regen im Vorlauf, trotzdem 10,08 Sekunden. Dann im Finale ein Stolperer am Start. Dennoch lief Omanyala bei Gegenwind 10,07, musste sich aber mit Rang zwei hinter Eugene Amo-Dadzie (GBR/10,04) geschlagen geben. Der Brite hat kürzlich in Graz sogar in 9,93 gewonnen. "Ich liebe es, in Österreich zu laufen", bekannte er und holte sich weitere Sympathien mit einer Ehrenrunde samt Handschlag für alle Fans.



Omanyala nahm es gelassen: "Das ist Sport. Man gewinnt und man verliert." Der Aufbau für die WM in Budapest (19. Bis 27 August) passt, und in Andorf verbrachte "Ferdi" ein paar schöne Tage als Gast daheim bei Organisator Klaus Angerer Seine Frau Laventa verkaufte unterdessen gleich neben der Bahn T-Shirts und Kappen mit der Aufschrift "Africas Fastest": "Der Erlös geht an Kinder in unserer Heimat, um ihre sportliche Aktivität zu fördern", erklärt sie. "Damit Kenia auch weiterhin die schnellsten Läufer Afrikas hat."

Tempomacher zog Stöger zur Bestzeit

Mit den Liebsten als Unterstützung legte auch Salzburgs Medaillensammlerin Katharina Stöger zum Saisonfinale eine weitere persönliche Bestleistung auf die Bahn. Über die selten gelaufenen 1000 Meter war sie vor den Augen von Mama und Schwester in 2:47,39 Minuten gleich um gut sieben Sekunden schneller als auf ihrem bislang schnellsten Kilometer Platz zwei hinter der Kroatin Nina Vukovic. "Ohne meinen Tempomacher hätte ich das nicht geschafft", sagte sie. Ihr Freund David Rastl, nach längerer Pause wieder in Laufschuhen, hatte die Union-Salzburg-Athleten "gezogen" - jetzt geht es in die verdienten Ferien.

Amira Simon wurde über 100 Meter Zweite im B-Finale (12,24 bzw. 12,20 im Vorlauf), Paul del Negro schraubte über 1000 Meter seine persönliche Bestzeit auf 2:31,22 Min.



Gute WM-Tests von Weißhaidinger, Hudson und Gogl-Walli

Mitten im WM-Aufbau befindet sich Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger. Rekorde sind da keine drin, aber die Serie von Andorf kann sich sehen lassen. Mit 64,48 Metern siegte der Lokalmatador vor starker Konkurrenz: Christoph Harting, Olympiasieger von 2016, kam auf 63,56 Meter, der neuseeländische Newcomer Connor Bell auf 63,28 Meter. Die "Luki"-Anfeuerungsrufe nützte auch Lukas Stiper (Uion Salzburg LA), 46,94 Meter standen für ihn zu Buche Und weil auch die Diskuswerfer eine große Familie sind, feuerten sich alle gegenseitig an. Natürlich wurde Lukas Weißhaidinger bei seinem Heimspiel von Freundin Hanna begleitet. So wie Lukas Weißhaidinger schon in Richtung WM ausgerichtet ist auch Speerwerferin Victoria Hudson. Die Niederösterreicherin wurde mit 58,94 Metern Zweite. Susanne Gogl-Walli, in Budapest über 400 Meter am Start, gewann den 200- Meter-Lauf (23,53 Sek.)- Gogl-Walli könnte ja in einem Jahr mit Ehemann und Radprofi Michael Gogl gemeinsam zu Olympia nach Paris reisen. Rein familiär war zu guter Letzt der Andorf-Besuch von Oliver Glasner: Die Tochter des derzeit beschäftigungslosen Fußball-Startrainers läuft für den Veranstalterverein IGLA Longlife. Lust auf den frei gewordenen Job in Salzburg? Glasner, der es genießt, einmal in den Ferien daheim bei seiner Familie zu sein, gab eine kurze und klare Antwort: "Keine Zeit…"