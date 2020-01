Deutsche Erfolge bei Bob-EM - Beierl/Onasanya Sechste

Die Bob-Europameisterschaften in Winterberg am Samstag waren fest in deutscher Hand. Sowohl im Herren-Vierer als auch im Damen-Zweier gab es Dreifachsiege für die Gastgeber. Titelverteidiger Johannes Lochner gewann vor Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich und Nico Walther. Bei den Damen siegten Stephanie Schneider/Kira Lipperheide vor Mariama Jamanka/Annika Drazek und Laura Nolte/Deborah Levi.

SN/APA (dpa)/Caroline Seidel Deutsche Teams dominierten die Bob-EM