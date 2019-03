Deutscher Eisschnellläufer mutmaßlich Dopingkunde in Erfurt

Im Doping-Skandal rund um die Ende Februar in Seefeld und Erfurt durchgeführte Razzia "Operation Aderlass" ist nach Informationen der ARD-Dopingredaktion auch mindestens ein deutscher Sportler unter Verdacht. Ein betroffener Eisschnellläufer sei nach am Sonntag in der ARD-Sportschau verlautbarten Informationen bei Olympia 2018 dabei gewesen. Verschiedene Quellen hätten konkrete Hinweise geliefert.

SN/sn Im Eisschnelllauf ist Ausdauer gefragt. Ein deutscher Sportler soll mit Blutdoping nachgeholfen haben.