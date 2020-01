Deutscher Frust lässt Österreichs Handballer hoffen

Während Nikola Bilyk und Co. trotz der jüngsten Niederlagen auf einer Euphorie-Welle reiten, sucht Gegner Deutschland nach dem verpassten Einzug ins EM-Halbfinale nach neuer Motiviation.

Nur zwei Wochen sind vergangen, seit sich Österreichs und Deutschlands Handball-Nationalteam das letzte Mal gegenübergestanden sind. Im letzten Testmatch vor der Europameisterschaft setzten sich die Deutschen zwar mit 32:28 durch, dennoch sprachen die heimischen Handballer von einer gelungenen Generalprobe.

Vor der Neuauflage des Duells in der EM-Hauptrunde am Montag (20.30/live ORF 1) ist die Stimmung in den beiden Teams höchst unterschiedlich. Die Österreicher haben mit dem Gewinn ihrer Vorrundengruppe eine EM-Euphorie ausgelöst, die sich auch durch die jüngsten Niederlagen gegen Kroatien und Spanien nicht wirklich trüben ließ. "So gegen den Europameister zu spielen, da kann ich nur gratulieren", zeigte sich Teamchef Aleš Pajovič stolz auf die Leistung seiner Mannschaft bei der 26:30-(16:17-)Niederlage am Samstag gegen Spanien. Kapitän Nikola Bilyk meinte sogar: "Wenn wir mit derselben Intensität wie in der ersten Hälfte auch in die zweite gegangen wären, hätten wir eine Chance auf den Sieg gehabt. Spanien war über große Strecken in Reichweite, die sind aber nicht über uns drübergefahren."

Während also Österreichs Handballer selbst aus ihren Niederlagen Selbstvertrauen schöpfen, herrscht beim Nachbarn die Enttäuschung vor. Schon während der Vorrunde standen Kapitän Uwe Gensheimer und die Torhüter schwer in der Kritik. Mit der 24:25-Niederlage am Samstag gegen Kroatien mussten die Deutschen wohl endgültig die Hoffnung auf den Einzug ins EM-Halbfinale begraben. "Die Chance liegt im Promillebereich. So betrunken kann ich gar nicht sein, daran noch zu glauben", wollte sich DHB-Vizepräsident Bob Hanning auf Rechenspielchen erst gar nicht einlassen. Das neue Ziel ist das Spiel um Platz fünf. "Diesem Druck müssen wir standhalten", betont Hanning.

Der Salzburger Fabian Posch, der im Testmatch gegen Deutschland mit acht Toren groß aufgezeigt hat, rechnet jedenfalls nicht mit einem unmotivierten Gegner. "Sie waren nach dem Kroatien-Spiel sicher angepisst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bis zum Montag durchtragen." Kapitän Bilyk will Deutschland "bis zum Schlusspfiff ärgern" und spekuliert sogar mit einem Überraschungssieg.