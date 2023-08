Deutsches Desaster und indisches Speerwurfwunder

Die Leichtathletik-WM bestätigte den Trend zur Globalisierung. Der Weltverband hat große Reformpläne. Bald könnte es jährlich eine WM geben.

Eine Weltmeisterschaft der Superlative ist am Sonntag in Budapest zu Ende gegangen. Obwohl es nur einen Weltrekord gab (4x400 Meter mixed), kennzeichnete das enorm gestiegene Gesamtniveau die Titelkämpfe. So waren im Diskuswurf der Männer selbst 68 Meter zu wenig für eine Medaille - früher reichte das in der Regel für Gold. Im 1500-Meter-Lauf der Frauen waren Läuferinnen mit Zeiten über 4:00 Minuten diesmal weit weg von Edelmetall, 2017 konnte sich Faith Kipyegon damit noch zur Weltmeisterin krönen.

"Während sich manche etwas weiterentwickeln, entwickeln sich andere extrem weiter", fasst es Hannes Gruber, Sportkoordinator beim Österreichischen Leichtathletikverband (ÖLV) zusammen. Das bekamen vor allem die Deutschen schmerzhaft zu spüren: Unsere Nachbarn sammelten zwar mehr Top-acht-Plätze als bei der WM 2022 in Eugene, blieben aber medaillenlos.

"Der Sport entwickelt sich immer weiter, sei es über Schuhe oder über Trainingswissenschaft", sagte die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper. Nicht weniger als 46 Nationen holten in Budapest Medaillen, darunter einstige Exoten wie Pakistan, Burkina Faso oder die Philippinen. Indien jubelte beispielsweise im Speerwurf über Gold durch Neeraj Chopra und drei Athleten unter den Top sechs. Der ehemalige DDR-Weltrekordler Uwe Hohn hat die Inder als Coach auf dieses Niveau gebracht. Dazu werben Nationen mit verlockenden finanziellen Möglichkeiten wie Katar und Bahrain Topathleten- und -trainer aus anderen Ländern ab.

Der Weltverband World Athletics unter Präsident Sebastian Coe hat einige Reformpläne in der Schublade. Eine WM in jedem Jahr statt im Zweijahres-Abstand ist nicht ausgeschlossen. Neben einer Netflix-Serie zwecks Erreichen jüngerer Zielgruppen könnten Disziplinen wie Dreisprung oder Gehen zurückgedrängt werden. Neue, attraktivere Wettbewerbe sollen stattdessen ins Programm aufgenommen werden. Denkbar wäre auch, den 10.000-Meter-Lauf als Straßenbewerb statt auf der Bahn auszutragen. Im Gehen gibt es bei Olympia 2024 in Paris erstmals einen Mixed-Marathon. Sebastian Coe ist jedenfalls wild entschlossen, die Leichtathletik aus ihrem "angeborenen Konservatismus" herauszureißen.