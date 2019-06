Deutschland mit 4:0 gegen Südafrika WM-Gruppensieger

Das Team von Deutschland ist am Montag bei der Fußball-Frauen-WM in Frankreich ohne Verlustpunkte und ohne Gegentor als Gruppensieger in das Achtelfinale eingezogen. Der zweifache Ex-Weltmeister kam im letzten Gruppenspiel gegen den WM-Neuling Südafrika zu einem 4:0-Sieg. Die Tore erzielten Melanie Leupolz (14.), Sara Däbritz (29.), Alexandra Popp (40.) und Lina Magull (58.).

SN/APA (AFP)/PASCAL GUYOT Deutschland zieht ohne Verlustpunkte ins Achtelfinale ein