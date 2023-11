Deutschland kommt mit 2:3-Niederlage gegen Türkei nach Wien

Unmittelbar vor dem Fußball-Testspiel gegen Österreich in Wien (Dienstag, 20.45 Uhr/live ORF 1) hat EM-Gastgeber Deutschland am Samstag eine 2:3-(1:2)-Heimniederlage gegen die Türkei kassiert. Im Berliner Olympiastadion fühlte sich die Partie für die DFB-Elf nicht nur akustisch wie ein Auswärtsspiel an, der Offensivgeist von Trainer Julian Nagelsmann wurde zudem auch noch bestraft. Es war ein bitterer Stimmungsdämpfer sieben Monate vor Start der Endrunde.

BILD: SN/APA (DPA)/ROBERT MICHAEL Hängende Köpfe bei der DFB-Elf vor Duell mit Österreich

Der überraschend als linker Verteidiger aufgebotene Kai Havertz (5.) und Niclas Füllkrug (48.) sorgten in einer extrem angriffslustig ausgerichteten DFB-Elf für die Tore. Die gut spielenden Türken deckten aber nicht nur bei den Treffern von Ferdi Kadioglu (38.) und Kenan Yildiz (45.+2) die Defizite in der Rückwärtsbewegung auf. Yusuf Sari (71.), der einen umstrittenen Elfmeter nach Handspiel von Havertz verwandelte, besiegelte schließlich die Niederlage. Immerhin gibt es angesichts der ersten Heimniederlage gegen die Türkei seit 72 Jahren einen kleinen historischen Hoffnungsschimmer: Als Deutschland 2005 zum letzten Mal gegen die Türkei (1:2) verlor, gab es wenige Monate später das WM-Sommermärchen.