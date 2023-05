Deutschland schlägt Ungarn - Slowenien steigt ab

Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat am Sonntag Ungarn im vorletzten WM-Gruppenspiel mit 7:2 bezwungen und liegt damit auf Kurs Richtung Viertelfinale. Nebenbei leisteten die Deutschen Schützenhilfe für Österreich im Kampf um den Klassenerhalt. Die Abstiegsfrage in Gruppe A wird damit am Montag im direkten Duell zwischen Österreich und Ungarn beantwortet. In Gruppe B steht Slowenien als erster Absteiger aus der A-Klasse fest.

BILD: SN/APA/LEHTIKUVA/VESA MOILANEN Deutschland setzte sich gegen Ungarn klar durch

Slowenien verlor beim 0:1 gegen die Slowakei auch die sechste Partie und hält bei einem Torverhältnis von 6:23. Damit würde auch ein Sieg nach 60 Minuten gegen Kasachstan, das vier Zähler aufweist, nichts mehr nützen. Deutschland führte gegen Ungarn bis gegen Ende des zweiten Drittels mit 1:0. Ein Doppelschlag der NHL-Stürmer Moritz Seider und Nico Sturm binnen 18 Sekunden brachte aber die Vorentscheidung, Sturm legte kurz darauf das 4:0 nach (38.). Nach dem dritten Sieg in Folge ist das Viertelfinale für Deutschland zum Greifen nah. Zum Vorrunden-Abschluss wartet Frankreich.