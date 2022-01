Deutschland startete mit Arbeitssieg in Österreich-Gruppe

Die neu formierten deutschen Handballer sind mit einem 33:29 (17:18)-Sieg über Belarus in der Österreich-Gruppe D in Bratislava in die EM in Ungarn und der Slowakei gestartet. Die DHB-Auswahl ist am Sonntag (18.00 Uhr) nächster Gegner der Österreicher, die es am (heutigen) Freitag (20.30) ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt mit Polen zu tun bekommen.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Fast an Belarus zerschellt: Kai Häfner und Deutschland

Deutschlands verjüngte Truppe startete nervös und fehlerhaft, die körperlich starken Belarussen nützten das, um bis zur 11. Minute einen 7:2-Vorsprung herauszuspielen. Die Truppe von Trainer Alfred Gislason arbeitete sich aber Schritt für Schritt zurück, ging nach rund 20 Minuten erstmals in Führung (11:10) und feierte letztlich einen hart erkämpften Sieg. Vorentscheidend waren zehn Minuten nach Wiederbeginn, in denen sich Kai Häfner (8 Tore so wie Marcel Schiller) und Co. von 20:20 auf 25:21 vorgearbeitet hatten. Beste Werfer von Belarus, das am Dienstag der abschließende Vorrundengegner der Österreicher ist, waren Uladsislau Kulesch und Mikita Wajlupau mit je 7 Treffern.