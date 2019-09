DFB-Team plant in Belfast Rehabilitierung

Nach dem 2:4 gegen die Niederlande setzt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation am Montag (20.45 Uhr MESZ) in Nordirland fort. Dabei bekommt es das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit einem Gegner zu tun, der seine bisherigen vier Partien in der EM-Qualifikationsgruppe C allesamt gewonnen hat und daher die Tabelle drei Punkte vor der DFB-Auswahl anführt.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Teamchef Löw plant die eine oder andere Veränderung