Die Dopingjäger lassen Vingegaard kalt

Der Däne will in die Schweiz auswandern und tritt Dopinggerüchten vehement entgegen.

Mit einer Pizza im Auto feierte Jonas Vingegaard den zweiten Sieg bei der Tour de France in Serie zunächst ganz bescheiden. Die Bilder seines Teams aus Paris bei Twitter zeigten einmal mehr die Genügsamkeit des 26 Jahre alten Champions aus Dänemark. Am Abend wurde dann aber doch größer aufgetischt: "Mit einem schönen Essen" werde die "großartige Tour" gefeiert, sagte Vingegaard, der bereits den nächsten Coup plant: "Nach meinen Vorstellungen möchte ich nächstes Jahr wiederkommen - und natürlich gewinnen."

Heuer hieß das Duell Vingegaard gegen Tadej Pogacar - im kommenden Jahr könnte das Duell um den Gesamtsieg sogar zu einem Dreikampf werden. Weltmeister Remco Evenepoel wird im Rennen um die Spitze mitmischen. Pogacar meinte: "Es kommen noch weitere Youngster nach. Wir haben eine große Zukunft vor uns." Vielleicht wird auch der Osttiroler Felix Gall, in diesem Jahr Gesamtachter und Sieger auf der Königsetappe ein Thema für die Gesamtwertung.

Für seine bescheidene Art wird der schmale Superstar Vingegaard in seiner Heimat gefeiert. Ein Kolumnist der Zeitung "Ekstra Bladet" kürte ihn kurzerhand zum erfolgreichsten Sportler in der Geschichte des nordeuropäischen Landes. Am Mittwochmittag wird Vingegaard im Rathaus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen empfangen.

Seine Heimat Dänemark wird Vingegaard jedoch möglicherweise verlassen. "Wir können nicht in Dänemark leben, denn dort gibt es leider keine Berge. Also müssen wir uns damit beschäftigen", sagte seine Verlobte Trine Hansen. Möglicherweise geht es für die Familie in die Schweiz. Doch erst gönnt sich der Tour-Sieger eine Ruhepause, dann bereitet sich Vingegaard auf die Spanien-Rundfahrt vor, die er vom 26. August an bestreiten wird. Für viele überraschend, dass Vingegaard 2023 die nächste Herausforderung über drei Wochen sucht.

Und am Ende war dann auch in Paris Doping im Radsport wieder einmal ein Thema. Ist Vingegaard sauber? Die Lebensgefährtin des Tour-Dominators hat aufkommende Zweifel an den Leistungen ihres Mannes zurückgewiesen und einen ungewöhnlichen Vorschlag unterbreitet. "Wir haben Werte in unserer Familie, dass man nicht betrügt", sagte Hansen zu "Ekstra Bladet" zum Thema Doping. "Wir würden gern, dass die Blutproben 50 Jahre aufbewahrt werden, denn sie wären dann immer noch sauber."

Der 26-Jährige hatte während der Tour betont, dass er aufgrund der Vergangenheit des Radsports Skepsis an seinen Leistungen verstehen kann. "Ich würde nie etwas nehmen, was ich nicht auch meiner Tochter geben würde", sagte Vingegaard. Ganz sicher würde er ihr nie Dopingmittel geben.