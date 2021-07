Die Fußballdamen sollen es bei ihren Heimspielen in Japan richten

In Japan ist Fußball kein Machosport. Im Gegenteil. Die Fußballfrauen sind das erfolgreichste Team des Landes.

Es war ziemlich knapp, beinahe blamabel. Spät in der zweiten Hälfte tropfte ein chilenischer Kopfball von der Latte an die Grundlinie. Die Pfeife der Schiedsrichterin blieb stumm, aber eine Zeitlupe ließ den Ball hinter der Linie vermuten. Kurz darauf, in der 77. Minute, erlöste Mina Tanaka dann die Japanerinnen. Mit dem 1:0 gegen den Underdog aus Südamerika setzten sich die Turniermitfavoritinnen mit Glück durch und bewahrten das Gastgeberland vor einer Peinlichkeit.

Wie groß die Erleichterung war, hörte man ...