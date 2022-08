Die Generalprobe war für Lukas Weißhaidinger ein Volksfest

Noch acht Tage bis zum Start der Leichtathletik-Europameisterschaften in München - da war das Meeting von Andorf am Samstag eine willkommene Zwischenstation und letzte Chance zur Formüberprüfung.

Österreichs heißester Medaillenfavorit zeigte sich bei der Generalprobe am besten in Schuss. Für Lukas Weißhaidinger ist Andorf - nur wenige Kilometer von seinem Heimatort Taufkirchen entfernt - sowieso immer ein Volksfest. Diesmal präsentierte sein Fanclub am Rande des Meetings den 52-sitzigen Fanbus, der zu den Wettkämpfen am 17. und 19. August (Qualifikation/Finale) fahren wird. "Luki" zeigte, dass er die Enttäuschung der WM in den USA mit Platz neun weggesteckt hat. Fünf Topwürfe gelangen ihm, der weiteste davon auf 66,82 Meter, das war Stadionrekord und eine Ansage für München. Lukas Stiper (Union Salzburg LA) kam mit 48,12 Meter auf Platz drei.

Etwas zu kühl war es für die angestrebten Rekordsprints im Pramtalstadion, zudem herrschte leichter Gegenwind. Der Niederösterreicher Markus Fuchs zeigte sich aber bereit für die EM. In 10,41 Sekunden belegte er Platz zwei hinter Yannick Wolf (LG Stadtwerke München/10.40). Fuchs hatte vor kurzem den österreichischen Rekord von 10,15 eingestellt. "An den Temperaturen lag es heute nicht", sagte der 26-Jährige. "Ich komme direkt aus dem Trainingslager in der Schweiz und habe noch die letzten Einheiten in den Beinen gespürt." Der Fokus liegt nun ganz auf München, wo sich Fuchs Finalchancen ausrechnen darf.

Zufrieden war Ivona Dadic. Die Siebenkämpferin startet über 100 Meter Hürden und jubelte als Zweite über 13,80 Sekunden. "Das passt gut nach den letzten harten Trainings", sagte die Welserin. "Wichtig ist, das meine Beine schnell sind und ich mit enem positiven Gefühl in den Wettkapf gehen kann." Dass sie seit Olympia in Tokio und damit seit einem Jahr keinen Siebenkampf mehr bestritten hat, macht sie nicht nervös: "Wir Mehrkämpfer sind es gewohnt, nur wenige Wettkämpfe zu haben. Jetzt gilt es, im München sieben Mal alles zu geben."

Magdalena Linder (Union St. Pölten), im letzten Moment auf dem EM-Zug aufgesprungen, jubelte über den 100-Meter-Sieg in 11,70 Sekunden bei den Frauen. Susanne Walli (TGW Zehnkampf-Union Linz) blieb in 23,47 Sekunden als Zweite über 200 Meter ebenfalls unter ihren zeitlichen Möglichkeiten. Die WM-Teilnehmerin wird in München gleich doppelt am Start sein: Über 200 und 400 Meter.

Gleich mit einem starken Auftritt eines österreichischen EM-Teilnehmers begann das Meeting: Niklas Strohmayer-Dangl, in München über 400 Meter Hürden am Start, verbesserte über 400 Meter flach seine persönliche Bestleistung um mehr als eine Sekunde auf 46,93 Sekunden. "Die Richtung stimmt", stellte der Burgenländer zufrieden fest.



Speerwurf auf Topniveau demonstrierte Ariana Ince. Die US-Amerikanerin, kürzlich auch bei der WM in Eugene am Start gewesen, verbesserte mit 62,10 Meter den Stadionrekord in Andorf. Lokalmatadorin Patricia Madl (IGLA longlife) wurde mit 54,36 Metern Vierte.