Die Generation Ü30 siegt und wirft Probleme auf

Als Franz Klammer 1976 zu seinem Olympiatriumph in Innsbruck raste, war er erst 22 Jahre alt. Die heutige ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober beendete ihre erfolgreiche aktive Alpinski-Karriere mit 24 Jahren. In diesem Alter sind heutige Wintersportkarrieren oft noch gar nicht richtig angelaufen. Die Olympischen Spiele in Peking bestätigten den Trend zum Spätdurchstarter. Das wirft Probleme auf: Es gibt immer mehr Sportler für eine begrenzte Zahl an Arbeitsplätzen bei den großen Unterstützern Bundesheer, Polizei und Zoll.

Das Beispiel Johannes Strolz ...