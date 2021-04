Die Golf-Elite muss noch länger auf den Tafelspitz warten

Während Bernd Wiesberger beim Golf-Masters durchgereicht wurde, ist Japan vom ersten Masters-Sieger überwältigt.

Am Ende stand er mit (fast) leeren Händen da: Bernd Wiesberger war beim US Masters der Profigolfer zwischendurch eine heiße Aktie, lag kurzfristig sogar in Führung, beendete den zweiten Tag auf Rang sechs und durfte auch Samstagabend als Zehnter des Gesamtklassements noch von einer Top-10-Platzierung träumen. Doch der finale Sonntag wurde zum Albtraumtag für Wiesberger: Praktisch vom ersten Loch an war Wiesberger in Schwierigkeiten, rettete sich aber anfangs immer wieder noch zum Par. Das änderte sich am sechsten Loch, als ...