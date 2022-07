Die große Pöltl-Show soll auch Salzburgs Basketball pushen

BBU verfolgt Erstligapläne - Österreichs Nationalteam will am Sonntag gegen Zypern den Gruppensieg fixieren.

Ein Superstar zum Anfassen war Jakob Pöltl nach seinem Auftritt mit Österreichs Nationalteam gegen Irland am Donnerstag in der Salzburger Sporthalle Alpenstraße. Unzählige Autogramme musste der Center des NBA-Clubs San Antonio Spurs schreiben und für Selfies mit seinen jungen Fans posieren. Nach dem 92:66-Sieg der Österreicher gegen Irland war Pöltl bester Laune, mit 14 Punkten war er Topscorer, dazu kamen elf Rebounds, ein "Double-Double" also.

"Es hat viel Spaß gemacht, nach vier Jahren wieder für Österreich zu spielen", ...