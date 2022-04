Die Latschen der Sieger: Eine kurze Geschichte der Laufschuhe

Wo sich die Teilnehmer des Vienna City Marathons quälen, wurde schon vor 200 Jahren gelaufen. Die lange Geschichte der Laufschuhe und was Öl, die NASA und ein Waffeleisen damit zu tun haben.

Bereits zu Maria Theresias Zeiten gab es die ersten Laufprofis in Wien. Die "Laufer" rannten den Kutschen ihrer Herrschaften voraus, um den Weg freizumachen oder erledigten flotten Schrittes Botendienste. Vor 200 Jahren, am 1. Mai 1822, maßen sich die jungen Männer in prächtigen Uniformen beim ersten "Lauferfest" in der Prater Hauptallee. Das Spektakel lockte fortan jedes Jahr bis zu 30.000 Zuschauer an. An diesem Wochenende belaufen somit beim Vienna City Marathon Zehntausende sporthistorischem Boden.

Die flachen Lederschuhe der ...