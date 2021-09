Die Leidenszeit ist vorbei für Cornelia Stöckl-Moser

Rückkehr und Wiedersehen, unter diesen Vorzeichen steht das Lauf.Sport.Fest.Salzburg, das am Freitag (Volksgarten, 18) mit dem Frauenlauf beginnt.

Das Comeback in Person verkörpert dabei Cornelia Stöckl-Moser. Die Marathon-Staatsmeisterin von 2019 aus Saalfelden hat einen zweijährigen Leidensweg hinter sich. Probleme im Beckenbereich und Folgeverletzungen warfen sie weit zurück. "Ich habe phasenweise nicht einmal Alternativtraining

machen können, weswegen ein riesiger Trainingsrückstand entstanden ist", sagt die 27-Jährige.

Mit Rang drei beim Halbmarathon kehrte sie vor kurzem in Wien auf die Laufsportbühne zurück. "Schritt für Schritt" will sich die Pinzgauerin ans gewohnte Niveau herantasten. Der Frauenlauf (5,5 km), den sie schon zwei Mal gewonnen hat, bildet dabei das Aufwärmprogramm: "Beim Frauenlauf ist die Stimmung aufgelockert, man spürt die Vorfreude und dass der gemeinsame Spaß am Lauf im Vordergrund steht." Beim Halbmarathon am Sonntag entlang der Salzach will sie "ein gutes Tempo bis zum Schluss" durchhalten. Ihr Ehemann Andreas Stöckl testet seine Form für den Halbmarathon in Barcelona in zwei Wochen.

Anmeldungen für alle Bewerbe des Wochenendes sind unter www.lauffestspiele.at möglich.

Zeitplan Lauf.Sport.Fest.Salzburg

Freitag, 1. Oktober

16.30 Musikalische Eröffnung

18.00 Salzburger Frauenlauf



Samstag, 2. Oktober

09.00 Warm-up & Run

13.00-18.00 Bunte Sportpalette

16.30 KidsRun U10

17.00 JuniorRun U12 & U14

17.30 One Mile for a Smile,

Inklusionslauf

18.00 Hervis FamilyRun



Sonntag, 3. Oktober

08.45 Sparkasse Halbmarathon,

Hyundai Relay Challenge

11.30 Siegerehrungen