Die Leonidas-Euphorie

Rekordbeteiligung bei Stimmabgaben. Jetzt ist eine prominente Jury mit Salzburger Sportlegenden am Zug.

ie hat doch Corona den Sport in seinen Grundfesten verändert. Was geblieben ist, ist die Huldigung für die Leistungen vieler heimischer Sportlerinnen und Sportler. Und: Viel Zeit vor dem TV-Gerät hat die Fans ihren "Günstlingen" nähergebracht. Der Leonidas, die Sportlerwahl der "Salzburger Nachrichten", hat davon auch profitieren können. Seit Wahlbeginn Anfang Jänner 2021 sind fast 50.000 Stimmen in den vier Kategorien abgegeben worden. Das ist ein Rekord, auf den wir sehr stolz sind. Jetzt neigt sich die wohl prestigeträchtigste Sportlerwahl ...