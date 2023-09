Die Nachwuchskletterer des Alpenverein Kuchl zeigten herausragende Leistungen

Sowohl im Boulder-A-Cup im Tiroler Telfs, als auch bei den Österreichischen U12 Staatsmeisterschaften, konnten die Nachwuchs-Kletterer des AV Kuchl starke Leistungen zeigen.

In der Bergstation der Telfser Bergbahnen (Tirol) kamen 96 Nachwuchskletterinnen und -Kletterer zusammen, um sich in den Altersklassen U14 und U16 den Sieg im Boulder-A-Cup auszuklettern. Sowohl bei den Mädchen, als auch bei den Burschen waren Sportler des Alpenvereins Kuchl am Start - und das überaus erfolgreich.

33 Mädchen gingen im U14-Bewerb an die Wand. Helene Mayer wurde dabei 31. Noch besser erging es dem männlichen AV Kuchl-Kletterer Kilian Fuschlberger in der U14 Wertung. Er beendete den Bewerb auf dem 16. Rang - von 23 Teilnehmern. In die Top-10 der U16 Damen schaffte es Helena Karisch mit dem zehnten Platz. Für eine Podest-Platzierung sorgte Felix Schnugg, der sich in einem Herzschlag-Finale die Silber-Medaille in der Burschen U16-Wertung erkletterte.

Ebenfalls in Telfs fanden am selben Wochenende die Österreichischen U12 Meisterschaften im Bouldern statt. Für den Alpenverein Kuchl gingen fünf Athletinnen und Athleten an den Start. Bei den Damen sorgte Magdalena Auer für den hervorragenden 18. Platz, Olivia Fuschlberger kletterte auf Rang 35. Mit dem zweiten Platz und somit über die Silbermedaille in der Altersstufe U12 durfte sich Luis Karisch freuen. Seine beiden Kollegen Nick Huber und Matteo Bernatzky erkletterten Rang 17 beziehungsweise Rang 29.