Die neue Fußball-Saison hat schon begonnen

exakt 26 Tage ruhte der Ball im Trainingszentrum von Red Bull Salzburg. Vergangenen Donnerstag startete Matthias Jaissle mit dem Fußball-Doublegewinner in die Vorbereitung, die neue Saison hat also schon begonnen. Was hat der Bullen-Cheftrainer dazu zu sagen? Und was wurde eigentlich aus seinen Vorgängern auf der Salzburger Betreuerbank?

Die Schlagzeilen gehörten in diesen Tagen auch Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem. Was nach seiner Absage für Wimbledon konkreter wurde, ist seit Freitag unter Dach und Fach: Thiem schlägt bei den am 3. Juli beginnenden Salzburg Open auf. Der US-Open-Sieger von 2020 ist damit in einem ohnehin attraktiven Teilnehmerfeld das ultimative Zugpferd für das mit 137.000 Euro dotierte ATP-Challenger-Turnier, schreibt SN-Tennisexperte Christian Mortsch.

Spektakulär verlief das Wochenende insbesondere für alle Motorsport-Fans. Über das Erzbergrodeo mit Ex-Skistar Marcel Hirscher und den Salzburger Hard-Enduro-Profi Michael Walkner berichtet Christoph Pichler vom SN-Lokalsport. Ihr Motorsport-Berichterstatter Michael Switil hat indes MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo beobachtet, wie er am Sachsenring zu einem souveränen Sieg raste.

Gute Unterhaltung mit dem facettenreichen SN-Sport wünscht

Michael Unverdorben