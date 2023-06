Die neuen Sport-Tempel

Technische Alleskönner. Der Bau multifunktionaler Arenen ist in den letzten Jahren spurlos an Österreich vorbeigezogen. Wir zeigen drei besondere Beispiele.

Es ist eine Zeitreise der anderen Art: Die Wiener Stadthalle war einst ein Veranstaltungskomplex, der europaweit ein Vorzeigeprojekt war. Einst, das war im Jahr 1958 bei der Eröffnung. Bis zu 16.000 Personen konnten bei Veranstaltungen in der größten Halle D dabei sein, den Eurovision Song Contest 2015 verfolgten immer noch 10.500 Zuschauer in der Halle und das jährliche Tennisturnier (Erste Bank Open) erinnert für eine Woche an den Glanz früherer Tage, der längst abgeblättert ist - und so ist es ...