Die Olympiaabfahrt hat jetzt einen klaren Favoriten: Beat Feuz

Die Österreicher fahren am kommenden Freitag sieglos, aber nicht mutlos nach Südkorea.

Die Herrenabfahrt ist die derzeit wohl am härtesten umkämpfte Disziplin im alpinen Ski-Weltcup - und doch gibt es seit diesem Wochenende einen klaren Favoriten für die Olympiaabfahrt, mit der am 11. Februar die Alpinbewerbe in Pyeongchang eröffnet werden: Der heißt Beat Feuz.

Der Schweizer, der just am Tag der Olympiaabfahrt 31 Jahre alt wird, hat einen nahezu makellosen Jänner hinter sich. Erst gewann er die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen, dann sah er lange Zeit wie der sichere Sieger auf der Streif aus, ehe ihm der Deutsche Thomas Dreßen doch noch den Sieg weggeschnappt hat. Doch Feuz revanchierte sich am Samstag mit einem Sieg auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und übernahm damit erstmals in der Saison das rote Trikot des Führenden in der Disziplinenwertung. "Ja, es läuft derzeit sehr gut, die Form passt und auch körperlich stimmt es."

Dass es rundherum passt, das hat Feuz auch seiner österreichischen Lebensgefährtin Katrin Triendl zu verdanken. Mit ihr lebt er seit Jahren in Oberperfuss in Tirol zusammen, was dem dortigen Tennisclub sogar einen Spieler für die Landesliga eingebracht hat. Triendl war selbst Weltcupläuferin und hat danach eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht - und ist mittlerweile Mitglied im Schweizer Ski-Team. Sie ist die private Physiotherapeutin für Feuz. "Das ist eine sehr gute Idee, denn wir können somit auch zwischen den Rennen viel Zeit zusammen verbringen", sagt Feuz. Ein privat abgestimmtes Training, ein privates Umfeld - für immer mehr Skisportler von Marcel Hirscher bis Mikaela Shiffrin ist das ein Erfolgsgeheimnis.

Feuz verhinderte mit einer Kampflinie im Schlussteil der Abfahrt den ersten Sieg der Österreicher in diesem Winter - "obwohl ich wie alle anderen körperlich am Limit war". Vincent Kriechmayr (2.) fehlten nur 0,18 Sekunden auf Feuz, Hannes Reichelt (5.) nur 0,36, Matthias Mayer (0,64) wurde Achter. Somit fliegen die Österreicher am kommenden Freitag zwar sieglos, aber nicht mutlos nach Korea. "Der Speed passt, das war wichtig zu sehen", meinte Reichelt. "Ich bin mit Rang zwei superhappy, aber das nächste Mal wünsche ich mir ein Rennen ohne Fehler", meinte Kriechmayr, dem es im Finish den Ski verschlagen hat.

Und dass die Favoritenrolle klar vergeben ist - das dürfte den ÖSV-Läufern auch schmecken.

(SN)