Die Rückkehr des heimischen Rad-Klassikers

Die Tour of Austria klettert Dienstag über den Glockner - entschieden wird die Rundfahrt dort aber wohl nicht.

Was Alpe d´Huez, Tourmalet und der Galibier für den französischen Radsport sind, das ist die Glockner-Etappe für die heimische Österreich-Rundfahrt, die seit der Wiederauferstehung heuer streng genommen ja Tour of Austria heißt. Der Berg als Schauplatz großer Dramen (vor allem wenn das Wetter umschlägt) und als Dach der Rundfahrt: Das ist auch heuer das Hochtor mit seinen 2504 m Seehöhe. Selbst wenn es nicht ganz trocken bleiben sollte: Ein Wetterumschwung ist ebenso wenig zu erwarten wie eine Vorentscheidung der Rundfahrt. Denn dafür geht es vom Hochtor noch zu lange in das Ziel bis St. Johann/Alpendorf, wo aber der letzte Anstieg über 3,7 Kilometer von vielen Fahrern nach der kräftezerrenden Etappe durchaus unterschätzt wird und so mancher noch eine böse Überraschung erlebt hat.

Überraschen wird sich der neue Gesamt-Führende wohl kaum lassen: Der Ecuadorianer Jhonathan Narvaez übernahm mit seinem Sieg in der zweiten Etappe von St. Anton nach Innsbruck und drei Runden rund um Axams die Gesamtführung. Narvaez kann nicht nur im Sprint zuschlagen, er ist auch ein starker Bergfahrer: 2020 gewann er eine Bergetappe beim Giro d´Italia und im gleichen Jahr holte er sich auch den Gesamtsieg bei der Coppi e Bartali. Vor seiner Glockner-Premiere ist er zuversichtlich: "Ich bin in einer tollen Form. Aber über den Großglockner wird es richtig schwierig werden", sagte Narvaez, der sich mit der Etappe schon befasst hat. "Die entscheidende Etappe erwarte ich am letzten Tag. Denn vom Glockner geht es noch relativ lange ins Ziel", sagte der Ineos-Profi, der von Österreich schwärmte. "Wir fahren viele Rennen in Europa. Aber das hier ist sicher eines der schönsten Rennen, das ich je gefahren bin."

Noch nicht so richtig in Szene setzen konnten sich die heimischen Continental-Teams, die zwar die Rundfahrt organisieren und die Strecken bestens kennen, aber im Rennen dann doch der Routine der World-Tour-Teams wie Ineos, UAE oder Alpecin Tribut zollen müssen. Zwei junge Fahrer konnten am Montag auf dem Weg nach Innsbruck aufzeigen: Der erst 21-jährige Max Kabas von WSA Graz kam nach 60 Kilometern mit seiner siebenköpfigen Fluchtgruppe weg und kam mit zwei Fluchtgefährten bis in die Schlussrunde. Für die tapfere Leistung wurde er als aktivster Fahrer der Etappe ausgezeichnet. Der 22-jährige Emanuel Zangerle von Team Felbermayr Wels liegt in der Gesamtwertung als bester Österreicher an siebenter Stelle. "Das war quasi meine Heimetappe. Mein Plan war heute das Trikot des besten Österreichers zu holen und es ist voll aufgegangen."

Die "Königsetappe" der Tour startet Dienstag in Silian (11 Uhr) und führt über Lienz und Hochtor nach Salzburg, wo in St. Johann/Alpendorf gegen 14.45 Zielankunft ist. Letzter österreichischer Glocknerkönig war 2015 Felix Großschartner, der aktuell in Frankreich tourt.