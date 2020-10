Die schönsten Bilder vom AlpFrontTrail

Eine außergewöhnliche Tour hat der Werfenwenger Skibergsteiger Jakob Herrmann hinter sich. Der achttägige AlpFrontTrail entlang der einstigen Kriegsschauplätze in Italien war ein unvergleichliches Erlebnis für ihn.

Von Grado an der Adriaküste bis zum Stilfserjoch verlief die Strecke, die insgesamt zehn Trailrunner aus Italien, Österreich und Deutschland in Angriff nahmen. Ohne Wettbewerbsdruck, dafür mit umso größerem Teamspirit liefen neben Jakob Herrmann unter anderem die frühere Weltklassebiathletin Laura Dahlmeier, der Südtiroler Skyrunner Daniel Jung oder die Pongauer Skibergsteigerin Ina Forchthammer mit. Jeweils ein Zweier-Team war unterwegs, während sich die Kollegen erholten.

"Es war so lässig", schwärmte Herrmann. "Die acht Tage brachten eine Vielfalt an Natureindrücken und tollen Erlebnissen mit den Teamkollegen. Diese Zeit wird mir für immer in Erinnerung bleiben." Die Bergsport-Foto- und Videoprofis Harald Wisthaler und Philipp Reiter hatten die Idee zu diesem besonderen Event, das 100 Jahre nach dem vollzogenen Anschluss von Südtirol an Italien Bezug auf die Geschichte nahm und zugleich das heutige friedliche Miteinander zelebrierte.

Nicht nur tagsüber, sondern jahreszeitlich bedingt auch in die Dunkelheit hinein mit Stirnlampe ausgerüstet waren die Staffeln unterwegs. Pontebba, Sexten, Cortina d'Ampezzo, Asiago und Riva del Garda gehörten zu den Zwischenstationen. Auch anspruchsvolle Bergetappen gehörten zu den Anforderungen. Hermann, der auch schon einige beachtliche Erfolge als Trailrunner im Sommer aufzuweisen hat, sammelte rund 220 Kilometer und 12.000 Höhenmeter. Erst in den letzten Tagen ließen es die Laufprofis wetterbedingt etwas ruhiger angehen. Bei der Heimfahrt war Jakob Herrmann auch klar: "Nach der Zeit des Schlafens im Wohnmobil freue ich mich jetzt auf mein Bett daheim."

Internet: www.alpfronttrail.com

Quelle: SN