Die Schweden waren für Hörl/Horst ein zu harter Brocken

Das erste Gruppenspiel beim Elite-Turnier in Brasilien brachte eine Niederlage für Österreichs Topduo im Beachvolleyball.

In Joao Pessoa (BRA) lieferten der Pinzgauer und der Wiener einen engen Kampf, doch die jungen Schweden Jonathan Hellvig und David Ahman, die im August in Wien Europameister geworden waren, behielten mit 21:19 und 21:18 die Oberhand.

Julian Hörl sagte: "Wir sind nicht gut gestartet, haben uns aber zurückgekämpft und auf 19:19 ausgeglichen. Die Schweden, wie wir alle wissen, sind ein ganz harter Brocken, sind nicht umsonst zweifache Europameister. Ich war am Block oft zu spät, da sie ständig Richtungswechsel einbauen. Der zweite Satz war ebenfalls ausgeglichen, aber am Schluss hat es eben nicht gereicht."

Am Freitag stehen für Hörl/Horst zwei Gruppenspiele am Programm. Um 12:00 Uhr (16:00 MEZ) warten die Brasilianer Vitor Felipe/Renato und um 16:00 (20:00 MEZ) geht es gegen die Niederländer Brouwer/Meeuwsen um den Aufstieg in die K.O.-Phase.

Alex Horst ist zuversichtlich: "In Paris haben wir die Brasilianer in der Qualifikation eliminiert, da haben wir gute Erinnerungen und einen Matchplan. Die Niederländer hatten wir in Paris im kleinen Finale und knapp im Dritten verloren. Wir wollen aus der Vorrunde kommen, dafür haben wir den langen Flug auf uns genommen."