Die Sportgala der Emotionen: "Alle Tränen waren wertvoll"

Die diesjährige Gala-Nacht des Sports bestach durch besondere Emotionen - was auch an der Lebensgeschichte der beiden Sieger und den gleich drei Lebenswerken lag.

Zum 75. Mal wurden in diesem Jahr Österreichs Sportler des Jahres gekürt - und selbst diese Bezeichnung ist nicht ganz richtig. Denn anfangs gab es nur einen Sportler des Jahres und wurde nicht nach Geschlechtern unterteilt - und das war einst der Radfahrer Richard Menapace. 75 Jahre später folgte ihm ein weiterer Rad-Profi nach, der Osttiroler Felix Gall. Vor 75 Jahren gab es noch keine glanzvolle Gala vor 1300 Gästen und auch noch nicht die Sportart, aus der die Siegerin der Damen-Kategorie kam: Skispringen der Frauen. Eva Pinkelnig war zugleich die erste Athletin aus dieser Sportart, die gewonnen hat, und sie wusste das auch richtig einzuordnen: "Danke an alle, die viele Jahre gekämpft haben, damit wir diesen Sport heute ausüben können."

Die Vorarlbergerin war zwar nicht die hohe Favoritin, doch sie sorgte für das Highlight des Abends: Die Emotionen sprudelten nur so aus ihr heraus . Nach Verletzungen stand sie mehrmals vor dem Karriere-Ende, weitergemacht hat sie aber, weil sie selbst an sich geglaubt hat. "Alle Tränen waren wertvoll", sagte sie selbst mit Tränen kämpfend. Eine Siegerin, deren Laufbahn vorbei schein, ehe es erst nach oben ging. Das gilt auch für Felix Gall, der zu Saisonbeginn nur Radsport-Insidern ein Begriff war. "Es war ein galaktisches Jahr", meinte er selbst in Anspielung auf die vielen Schlagzeilen, die ihm eine "gal(l)aktische Form" bei der Tour de France bescheinigten.

Emotional wurde es auch bei der Triple-Ehrung für das Lebenswerk: Franz Klammer, Hans Krankl und Annemarie Pröll, allesamt Jahrgang 1953 und damit heuer 70, wurden mit langem Applaus für das bedacht, was sie für den heimischen Sport und die Emotionen der heimischen Sport-Fans gemacht haben. Auch wenn sich Krankl danach beschwerte, dass er als Wiener Abfahrts-Star nie vom ÖSV entdeckt wurde und Annemarie Pröll sich einen Seitenhieb nicht verkneifen konnte. "Freilich haben wir gefeiert", antwortet sie auf die entsprechende Frage, "wir haben ja auch noch was zum Feiern gehabt." Und quasi das Schlusswort sprach der Sieger der Behinderten-Kategorie, der Handbiker Thomas Frühwirth, der berichtet hat, dass ihm der Sport das Leben gerettet habe. "Stolz bin ich, dass ich mit dem Alkohol aufgehört habe. Es lohnt sich immer zu kämpfen."

Eine Gala voller Emotionen.