Die Sporttermine 2019

Alle Termine für 2019 finden Sie in unserer Übersicht - viel Spaß beim Stöbern!

Jänner

4. Skispringen: Vierschanzentournee, Innsbruck

5./6. Ski alpin: Weltcup D/H (Slalom), Zagreb

5./6. Nordische Kombination: Weltcup, Otepää

5./6. Langlauf: Weltcup, Val di Fiemme

5. 1.-1. 2. Fußball: Asien-Cup, Abu Dhabi, Dubai, Al Ain, Sharjah

6. Skispringen: Vierschanzentournee, Bischofshofen

6.-17. Motorsport: Rallye Dakar, Peru

8. Ski alpin: Weltcup D (Slalom), Flachau

8./9. Snowboard: Weltcup (Parallel-Slalom), Bad Gastein

8. Eishockey: CHL, Halbfinale, Hinspiel, München - Salzburg

10.-13. Biathlon: Weltcup, Oberhof

10.-27. Handball: Männer-WM, Dänemark und Deutschland;

Spiele für Österreich: KSA/11. 1., CHI/12. 1., NOR/14. 1.,

DEN/15. 1., TUN/17. 1., Herning

11.-13. Eisschnelllauf: EM, Klobenstein (Südtirol)

11.-13. Bob/Skeleton: EM und Weltcup, Königssee

11.-13. Nordische Kombination: Weltcup, Val di Fiemme

12. Motorsport: Formel E, Marrakesch

12. Snowboard: Weltcup (Slopestyle), Kreischberg

12./13. Ski alpin: Weltcup H (RTL, Slalom), Adelboden

12./13. Ski alpin: Weltcup D (Abfahrt, Super G), St. Anton

12./13. Skispringen: Weltcup, Val di Fiemme

12./13. Langlauf: Weltcup, Dresden

14.-27. Tennis: Australian Open, Melbourne

15. Ski alpin: Weltcup D (RTL), Kronplatz

15.-20. Radsport: Tour Down Under (World-Tour-Auftakt)

16. Eishockey: CHL, Halbfinale, Rückspiel, Salzburg - München

16.-20. Biathlon: Weltcup, Ruhpolding

18.-20. Ski alpin: Weltcup H (Kombi, Abfahrt, Slalom), Wengen

18.-20. Nordische Kombination: Weltcup, Chaux-Neuve

18.-21. Fußball: Frühjahrs-Auftakt deutsche Bundesliga

19./20. Ski alpin: Weltcup D (Abfahrt, Super G), Cortina

19./20. Skispringen: Weltcup, Zakopane

19./20. Langlauf: Weltcup, Otepää

21.-27. Eiskunstlauf: EM, Minsk

24.-27. Biathlon: Weltcup, Antholz

24.-27. Motorsport: Monte-Carlo-Rallye (Saisonauftakt)

25.-27. Rodeln: Kunstbahn-WM, Winterberg

25.-27. Ski alpin: Weltcup H (Super G, Abfahrt, Slalom), Kitzbühel

26./27. Ski alpin: Weltcup D (Abfahrt, Super G), Garmisch-Part.

26./27. Skispringen: Weltcup, Sapporo

26./27. Nordische Kombination: Weltcup, Trondheim

26./27. Langlauf: Weltcup, Ulricehamn (SWE)

29. Ski alpin: Weltcup H (Slalom), Schladming

31. 1.-3. 2. Ski alpin: Weltcup H (Abfahrt, RTL), Garmisch-Part.

31.-10. 2. Snowboard/Ski-Freestyle: WM, Park City

Februar

1./2. Tennis: Davis Cup, Weltgruppe, Quali, AUT - CHI, Salzburg

1./2. Ski alpin: Weltcup D (RTL, Slalom), Maribor

1.-3. Rodeln: Naturbahn-WM, Latzfons

2./3. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, RTL), Garmisch-Part.

2./3. Skifliegen: Weltcup, Oberstdorf

2./3. Skispringen: Damen-Weltcup, Hinzenbach

2./3. Nordische Kombination: Weltcup, Klingenthal

3. American Football: NFL, Super Bowl, Atlanta (Florida)

4.-9. Eishockey: Österreich Cup, Klagenfurt (mit AUT, NOR, DEN, FRA)

4.-10. Tennis: Fed Cup, Europa-Afrika-Zone mit Österreich, Luxemburg

4.-10. Biathlon: Weltcup, Canmore

5. Eishockey: Champions Hockey League, Finale

5.-17. Ski alpin: WM, Åre

7.-10. Eisschnelllauf: Einzelstrecken-WM, Inzell

9./10. Skispringen: Weltcup, Lahti

9./10. Nordische Kombination, Langlauf: Weltcup, Lahti

11.-17. Biathlon: Weltcup, Soldier Hollow (USA)

12./13./19./20. Fußball: Champions League, Achtelfinale

12. 2.-10. 3. Eishockey: EBEL, Pick- und Qualifikationsrunde

14. Fußball: Europa League, Runde der letzten 32 (mit Salzburg und Rapid)

14.-18. Biathlon: Weltcup, Salt Lake City (Utah)

15./16. Rodeln: Naturbahn-Weltcup-Finale, Umhausen

16. Motorsport: Formel E, Mexiko-Stadt

16./17. Skispringen: Weltcup, Willingen

16./17. Langlauf: Weltcup, Cogne

16./17. Fußball: ÖFB-Cup, Viertelfinale

19. Ski alpin: Weltcup D/H (City Event), Stockholm

19. 2.-3. 3. Ski nordisch: WM, Seefeld

21. Fußball: Europa League, Runde der letzten 32 (mit Salzburg und Rapid)

22.-24. Ski alpin: Weltcup H (Alpine Kombi, Super G, RTL), Bansko

22.-24. Fußball: Zweite Liga, Frühjahrsauftakt, 16. Runde

23./24. Fußball: Bundesliga, Frühjahrsauftakt, 19. Runde

23./24. Ski alpin: Weltcup D (Abfahrt, Alpine Kombi), Crans-Montana

23./24. Eisschnelllauf: Sprint-WM, Heerenveen

23./24. Rodeln: Kunstbahn-Weltcup-Finale, Sotschi

25. 2.-7. 3. Fußball: Frauen, Zypern Cup mit Öst., Larnaka

März

1.-3. Karate: Serie-A-Turnier, Salzburg

1.-3. Leichtathletik: EM (Halle), Glasgow

1.-9. Bob/Skeleton: WM, Whistler (CAN)

2./3. Fußball: Bundesliga, 20. Runde

2./3. Ski alpin: Weltcup H (Abfahrt, Super G), Kvitfjell

2./3. Ski alpin: Weltcup D (Abfahrt, Super G), Rosa Khutor

2./3. Eisschnelllauf: Mehrkampf-WM, Calgary

5./6./12./13. Fußball: Champions League, Achtelfinale, Rückspiele

7./14. Fußball: Europa League, Achtelfinale, Hin-/Rückspiele

7.-17. Biathlon: WM, Östersund

8./9. Ski alpin: Weltcup D (RTL, Slalom), Špindlerův Mlýn

9./10. Fußball: Bundesliga, 21. Runde

8./9. Triathlon: World-Series-Saisonauftakt, Abu Dhabi

9./10. Skispringen, Langlauf, nordische Kombi (9.): Weltcup, Oslo

9./10. Ski alpin: Weltcup H (RTL, Slalom), Kranjska Gora

10. Motorrad: GP von Katar (WM-Auftakt), Losail

10. Motorsport: Formel E, Hongkong

12. Skispringen: Weltcup, Lillehammer

12. Langlauf: Weltcup, Drammen

13.-17. Ski alpin: Weltcup-Finale D/H, Soldeu

13./15./17./19., ev. 22./24./26. Eishockey: EBEL, Viertelfinale

14. Skispringen: Weltcup, Trondheim

16./17. Fußball: Bundesliga, 22. Runde, Abschluss Grunddurchgang

16./17. Skispringen: Weltcup, Vikersund

16./17. Nordische Kombination: Weltcup-Finale, Schonach

16./17. Langlauf: Weltcup, Falun

17. Motorsport: Formel 1, GP von Australien (WM-Auftakt), Melbourne

21./24. Fußball: EM-Qualifikation, AUT - POL, Wien; ISR - AUT

21.-24. Biathlon: Weltcup-Finale: Oslo

22. Snowboard: Weltcup-Finale Big Air, Oslo

22.-24. Langlauf: Weltcup-Finale, Québec

22.-24. Skifliegen: Weltcup-Finale, Planica

23. Motorsport: Formel E, Sanya

23.-24. Skispringen: Damen-Weltcup-Finale, Tschaikowsky

25.-31. Radsport: Katalonien-Rundfahrt

28.-31. Motorsport: Rallye-WM, Frankreich

29./31. 3./2./5. 4., ev. 7./9./12. 4. Eishockey: EBEL, Halbfinale

30. Leichtathletik: Crosslauf-WM, Aarhus (DEN)

30./31. Fußball: Bundesliga, 23. Runde, Auftakt Finaldurchgang

31. Motorsport: Formel-1-GP von Bahrain, Sakhir

31. Motorrad: GP von Argentinien, Termas de Río Hondo

April

2./3. Fußball: ÖFB-Cup, Halbfinale

3.-7. Pferdesport: Weltcup-Finale Dressur, Springen, Göteborg

5./6. Motorsport: Lavanttal-Rallye (ÖM), Wolfsberg

6. Eishockey: NHL, Ende des Grunddurchgangs

6./7. Fußball: Bundesliga, 24. Runde

6./13./20., ev. 27. 4./4. 5. Volleyball: AVL, Damen, Finale (best of five)

7. Leichtathletik: Vienna City Marathon

7.-13. Eishockey: Frauen-WM, Div. I, Gruppe A (mit Öst.), Budapest

8.-14. Ringen: EM, Bukarest

9./10./16./17. Fußball: Champions League, VF, Hin-/Rückspiele

10. Volleyball: Herren-Bundesliga, Start des Finales (best of seven)

11./13. Eishockey: zwei Länderspiele AUT - CZE, Linz

11.-14. Golf: The Masters, Augusta (Georgia)

11./18. Fußball: Europa League, Viertelfinale, Hin-/Rückspiele

13. Motorsport: Formel E, Rom

13. Basketball: NBA, Beginn der Play-offs

13./14. Fußball: Bundesliga, 25. Runde

14. Motorsport: Formel-1-GP von China, Schanghai

14. Motorrad: GP von Amerika, Austin (Texas)

14. Radsport: Paris-Roubaix

14./16./18./20., ev. 22./24./26. Eishockey: EBEL, Finale

19./20. Eishockey: zwei Länderspiele, AUT - SVK, Salzburg, Innsbruck

19./20. Handball: ÖHB-Cup (Damen, Herren), Final-Four

20./21. Fußball: Bundesliga, 26. Runde

21.-28. Tischtennis: Individual-WM, Budapest

22.-26. Radsport: Tour of the Alps, Start in Kufstein

23./24. Fußball: Bundesliga, 27. Runde

24./27./30. Basketball: AWBL, Finale (best of three)

25./27. Eishockey: zwei Länderspiele, GER - AUT, in Deutschland

26. 4.-4. 5. Surfen: Weltcup, Neusiedl am See

27. Motorsport: Formel E, Paris

27./28. Fußball: Bundesliga, 28. Runde

28. Motorsport: Formel-1-GP von Aserbaidschan, Baku

30. 4./1. 5. Fußball: Champions League, Halbfinale, Hinspiele

Mai

1. Fußball: ÖFB-Cup, Finale, Wien (Generali-Arena)

2./9. Fußball: Europa League, Halbfinale, Hin-/Rückspiele

3./4. Motorsport: Wechselland-Rallye (ÖM), Pinggau

3.-5. Darts: European Tour, Graz

3./18. Leichtathletik: Diamond League Doha (Saisonauftakt), Schanghai

4./5. Fußball: Bundesliga, 29. Runde

4./5. Motorsport: DTM-Saisonauftakt, Hockenheim

5. Motorrad: GP von Spanien, Jerez

5./7. Eishockey: zwei Länderspiele, AUT - DEN, AUT - CAN, Wien

6.-14. Segeln: 470er-EM, Sanremo

7./8. Fußball: Champions League, Halbfinale, Rückspiele

10.-26. Eishockey: WM, Öst. in Bratislava; Košice

11. Motorsport: Formel E, Monaco

11./12. Karate: ÖM, Fürstenfeld

11./12. Fußball: Bundesliga, 30. Runde

11. 5.-2. 6. Radsport: Giro d'Italia

12. Motorsport: Formel-1-GP von Spanien, Montmeló/Barcelona

18. Fußball: Frauen, Champions-League-Finale, Budapest

18./19. Fußball: Bundesliga, 31. Runde

19. Motorrad: GP von Frankreich, Le Mans

19.-25. Pferdesport: EM, Springen, Dressur, Rotterdam

25. Fußball: Bundesliga, 32. Runde, Abschluss Finaldurchgang

25. Motorsport: Formel E, Berlin

25./26. Leichtathletik: Mehrkampfmeeting, Götzis

26. Motorsport: Formel-1-GP von Monaco, Monte Carlo

26. 5.-9. 6. Tennis: French Open, Paris

28./30. 5./2. 6. Fußball: Bundesliga, Europa-League-Play-off

29. Fußball: Europa-League-Finale

29. 5./1./5. 6., ev. 8./10. 6. Basketball: ABL-Finale (best of five)

30. Basketball: Beginn NBA-Finalserie

30. 5.-6. 6. Handball: WM-Qualifikation,

Play-off der Frauen (mit Österreich)

31. 5.-2. 6. Triathlon: EM, Olympische Distanz, Weert (NED)

31. 5.-2. 6. Rudern: EM, Luzern

Juni

1. Fußball: Champions-League-Finale, Madrid (Atlético-Stadion)

2. Motorrad: GP von Italien, Mugello

2.-9. Segeln: Weltcup, Marseille

5.-9. Fußball: Nations League, Finalturnier, Porto/Guimarães

7./10. Fußball: EM-Qualifikation, AUT - SLO, MKD - AUT

7. 6.-7. 7. Fußball: Frauen-WM, Frankreich

8. Leichtathletik: Golden Roof Challenge, Innsbruck

8./9. Radsport: Mountainbike, Downhill-Weltcup, Leogang

9. Motorsport: Formel-1-GP von Kanada, Montréal

9.-16. Radsport: Critérium du Dauphiné

12. oder 13./15. oder 16. Handball: PRE EURO Cup, Männer,

AUT - NOR, SWE - AUT

13.-16. Golf: US Open, Pebble Beach Monterey (Kalifornien)

15./16. Motorsport: 24 Stunden von Le Mans

15. 6.-13. 7. Fußball: Afrika-Cup

16. Motorrad: GP von Katalonien, Montmeló/Barcelona

16. Radsport: Mountainbike, Cross-Country-ÖM, Windhaag/Freistadt

16.-30. Fußball: U21-EM mit Österreich, Italien/San Marino; SRB - AUT (17.

Udine), DEN - AUT (20. Udine), AUT - GER (23. Triest)

21.-30. Europaspiele, Minsk

22. Motorsport: Formel E, Bern

23. Motorsport: Formel-1-GP von Frankreich, Le Castellet

28./30. Radsport: ÖM Einzelzeitfahren, Straßenrennen

28. 6.-7. 7. Beachvolleyball: WM, Hamburg

30. Motorsport: Formel-1-GP von Österreich, Spielberg

30. Motorrad: GP der Niederlande, Assen

Juli

1.-14. Tennis: Wimbledon, London

6.-12. Radsport: 71. Österreich-Rundfahrt, Ziel in Wels

6.-28. Radsport: Tour de France, Start Brüssel

7. Fußball: Frauen-WM-Finale, Lyon

7. Triathlon: Ironman Austria, Klagenfurt

7. Motorrad: GP von Deutschland, Sachsenring

7. Leichtathletik: Berglauf-EM, Zermatt

7.-13. Turnen: Weltgymnaestrada, Dornbirn

9./10./16./17. Fußball: Champions-League-Quali, 1. Runde

11./18. Fußball: Europa-League-Quali, 1. Runde

12.-28. Schwimmen: WM, Langbahn, Wasserspr., Synchrons., Gwangju (KOR)

13./14. Motorsport: Formel E (WM-Finale), New York

14. Motorsport: Formel-1-GP von Großbritannien, Silverstone

15.-23. Fechten: WM, Budapest

19.-21. Fußball: Saisonauftakt ÖFB-Cup (1. Runde)

20./21. Skispringen: Auftakt Sommer-Grand-Prix, Wisła

23./24./30./31. Fußball: Champions-League-Quali, 2. Runde, Hin-/Rücksp.

25. Fußball: Europa-League-Quali, 2. Runde, Hinspiele

26.-28. Fußball: Saisonauftakt 2. öst. Liga

27./28. Fußball: Saisonauftakt österreichische Bundesliga

27./28. Leichtathletik: ÖM, Innsbruck

28. Motorsport: Formel-1-GP von Deutschland, Hockenheim

28. 7.-3. 8. Hockey: Herren-EM, Division II mit Öst., Cambrai (FRA)

29. 7.-3. 8. Tennis: Generali Open, ATP-Turnier, Kitzbühel

31. 7.-4. 8. Beachvolleyball: Major Series, Wien

August

1. Fußball: Europa-League-Quali, 2. Runde, Rückspiele

1.-4. Motorsport: Rallye-WM, Finnland

1.-4. Schwimmen: Langbahn-ÖM, Innsbruck

2.-9. Segeln: 470er-WM, Enoshima (JPN)

3./4. Fußball: Bundesliga, 2. Runde

3. Radsport: Clasica Ciclista San Sebastián

3.-9. Radsport: Polen-Rundfahrt

4. Motorsport: Formel-1-GP von Ungarn, Mogyoród/Budapest

4. Motorrad: GP von Tschechien, Brno (Brünn)

4.-10. Hockey: Damen-EM, Division II mit Öst., Glasgow

5.-11. Beachvolleyball: EM, Moskau

6./7./13./14. Fußball: Champions-League-Quali, 3. Runde, Hin-/Rücksp.

8./15. Fußball: Europa-League-Quali, 3. Runde, Hin-/Rückspiele

10./11. Fußball: Bundesliga, 3. Runde

10./11. Leichtathletik: Team-EM, 2. Liga mit Öst., Varaždin

11. Motorrad: GP von Österreich, Spielberg

11.-17. Faustball: WM, Männer, Winterthur

14. Fußball: UEFA-Supercup, Istanbul

17./18. Fußball: Bundesliga, 4. Runde

20./21./27./28. Fußball: Champions-League-Play-off, Hin-/Rückspiele

22.-25. Motorsport: Rallye-WM, Deutschland

22./29. Fußball: Europa-League-Play-off, Hin-/Rückspiele

23.-8. 9. Volleyball: Damen-EM, in Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei

24. 8.-15. 9. Radsport: Vuelta, Spanien

25. Motorrad: GP von Großbritannien, Silverstone

25. 8.-1. 9. Rudern: WM, Linz-Ottensheim

25. 8.-1. 9. Judo: WM, Tokio

26. 8.-8. 9. Tennis: US Open, New York

28. 8.-1. 9. Radsport: Mountainbike-WM, Mont Sainte-Anne (CAN)

29. 8.-1. 9. Fußball: Bundesliga, 6. Runde

29. 8.-1. 9. Triathlon: World-Series-Saisonfinale, Lausanne

29. 8.-1. 9. Pferdesport: ÖM, Springreiten, Lamprechtshausen

30. 8.-1. 9. Darts: European Tour, Wien

31. 8.-1. 9. Leichtathletik: Mehrkampf-ÖM, Hartberg

31. 8.-15. 9. Basketball: Herren-WM, China

September

1. Motorsport: Formel-1-GP von Belgien, Spa-Francorchamps

3.-8. Tischtennis: Team-EM, Nantes

5./9. Fußball: U21-EM-Qualifikation, AND - AUT, ALB - AUT

6./9. Fußball: EM-Qualifikation, AUT - LAT, POL - AUT

6. Leichtathletik: Diamond League, Brüssel

7.-8. Triathlon: Ironman-WM 70.3, Nizza

8. Motorsport: Formel-1-GP von Italien, Monza

9./10. Leichtathletik: Wettkampf Europa - USA, Minsk

12.-23. Schießen: EM (25 m, 50 m), Bologna

12.-29. Volleyball: Herren-EM, in FRA/BEL/NED/SLO

14./15. Fußball: Bundesliga, 7. Runde

14.-22. Ringen: WM, Astana (KAZ)

15. Motorrad: GP von San Marino, Misano

16.-22. Rhythmische Gymnastik: WM, Baku (AZE)

16.-25. Gewichtheben: WM, Pattaya (THA)

17./18. Fußball: Champions League, 1. Runde

19. Fußball: Europa League, 1. Runde

20.-22. Tennis: Laver Cup, Genf

20.-2. 11. Rugby: WM, Japan

21./22. Fußball: Bundesliga, 8. Runde

22. Motorsport: Formel-1-GP von Singapur, Singapur

22. Motorrad: GP von Aragonien, Aragón

22.-29. Radsport: Straßen-WM, Yorkshire (GBR)

24./25. Fußball: ÖFB-Cup, 2. Runde

27./28. Motorsport: NÖ-Rallye (ÖM), Melk

28./29. Fußball: Bundesliga, 9. Runde

28. 9.-6. 10. Leichtathletik: WM, Doha

29. Motorsport: Formel-1-GP von Russland, Sotschi

29. Skispringen: Sommer-GP, Hinzenbach

Oktober

1./2. Fußball: Champions League, 2. Runde

3. Fußball: Europa League, 3. Runde

3.-6. Motorsport: Rallye-WM, Großbritannien

4.-13. Kunstturnen: WM, Stuttgart

5./6. Fußball: Bundesliga, 10. Runde

5./6. Motorsport: DTM-Saisonfinale

6. Motorrad: GP von Thailand, Buri Ram

7.-13. Tennis: Upper Austria Ladies (WTA-Turnier), Linz

10./13. Fußball: EM-Qualifikation, AUT - ISR, SLO - AUT

11./15. Fußball: U21-EM-Qualifikation, AUT - TUR, ENG - AUT

12. Triathlon: Ironman-WM, Hawaii

13. Motorsport: Formel-1-GP von Japan, Suzuka

19./20. Fußball: Bundesliga, 11. Runde

20. Motorrad: GP von Japan, Motegi

21.-27. Tennis: Erste Bank Open, ATP-Turnier, Wien

22./23. Fußball: Champions League, 3. Runde

24. Fußball: Europa League, 3. Runde

26./27. Ski alpin: Weltcup-Auftakt, Damen u. Herren (RTL), Sölden

26./27. Fußball: Bundesliga, 12. Runde

27. Motorsport: Formel-1-GP von Mexiko, Mexiko-Stadt

27. Motorrad: GP von Australien, Phillip Island

27. 10.-3. 11. Tennis: WTA-Finals, Shenzhen (CHN)

29./30. Fußball: ÖFB-Cup, Achtelfinale

November

2./3. Fußball: Bundesliga, 13. Runde

3. Motorsport: Formel-1-GP der USA, Austin (Texas)

3. Motorrad: GP von Malaysia, Sepang

5./6. Fußball: Champions League, 4. Runde

7. Fußball: Europa League, 4. Runde

9./10. Fußball: Bundesliga, 14. Runde

9./10. Tennis: Fed-Cup-Finale

10.-17. Tennis: ATP-Finals, London

12.-17. Tischtennis: Austrian Open, Linz

14.-17. Motorsport: Rallye-WM, Australien

15. Fußball: U21-EM-Qualifikation, AUT - KOS

15. Leichtathletik: Berglauf-WM, Villa La Angostura (ARG)

16./19. Fußball: EM-Qualifikation, AUT - MKD, LAT - AUT

16./17. Ski alpin: Weltcup, Damen u. Herren (Slalom), Levi

17. Motorsport: Formel-1-GP von Brasilien, São Paulo

17. Motorrad: GP von Valencia (Saisonfinale)

18.-24. Tennis: Davis Cup, Finalturnier, Madrid

21.-23. Ski Freestyle: Weltcup (Slopest., BA), Stubaier Gletscher

22.-24. Fußball: 2. Liga, 15. Runde (letzte Runde vor Winterpause)

23./24. Fußball: Bundesliga, 15. Runde

23./24. Skispringen: Weltcup-Auftakt, Wisła

26./27. Fußball: Champions League, 5. Runde

28. Fußball: Europa League, 5. Runde

29. 11.-8. 12. Segeln: WM, 49er, Nacra 17, Auckland

29. 11.-1. 12. Nordische Kombination u. Langlauf: Weltcup-Auftakt, Ruka

30. 11./1. 12. Skispringen: Weltcup, Ruka

30. 11./1. 12. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, Super G), Lake Louise

30. 11./1. 12. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL, Slalom), Killington

30. 11./1. 12. Fußball: Bundesliga, 16. Runde

Dezember

1. Motorsport: Saisonfinale, Formel-1-GP der VAE, Abu Dhabi

1.-8. Biathlon: Weltcup-Auftakt, Östersund

4.-8. Schwimmen: Kurzbahn-EM, Glasgow

4.-8. Pferdesport: Int. Springturnier, Dressur-Weltcup, Salzburg

6.-8. Ski alpin: Herren-Weltcup (Super G, A., RTL), Beaver Creek

6.-8. Ski alpin: Damen-Weltcup (2 x Abfahrt, Super G), Lake Louise

6.-8. Skispringen: Damen-Weltcup-Auftakt, Lillehammer

7./8. Skispringen: Nischnij Tagil

7./8. Fußball: Bundesliga, 17. Runde

8. Leichtathletik: Crosslauf-EM, Lissabon

10./11. Fußball: Champions League, 6. Runde

12. Fußball: Europa League, 6. Runde

12.-15. Biathlon: Weltcup, Hochfilzen

13.-15. Snowboard: Cross-Weltcup, Montafon

14./15. Ski alpin: Herren-Weltcup (RTL, Slalom), Val d'Isère

14./15. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL, Parallel-Slalom), St. Moritz

14./15. Skispringen: Weltcup, Klingenthal

14./15. Fußball: Bundesliga, 18. Runde

19.-22. Biathlon: Weltcup, Annecy-Le Grand Bornand

20./21. Ski alpin: Herren-Weltcup (Super G, Abfahrt), St. Christina

20./21. Ski alpin: Damen-Weltcup (Abfahrt, Super G), Val d'Isère

21./22. Skispringen: Weltcup, Engelberg

21./22. Nordische Kombination: Weltcup, Ramsau

22./23. Ski alpin: Herren-Weltcup (RTL, Parallel-Event), Alta Badia

22. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL), Courchevel

28./29. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, Super G), Bormio

28./29. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL, Slalom), Lienz

30. Skispringen: Vierschanzentournee, Oberstdorf

30. Ski alpin: Herren-Weltcup (Slalom), Madonna di Campiglio

