Die Sporttermine 2021

Die europaweit ausgetragene Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele in Tokio sind nur zwei der Sporthighlights des Jahres 2021. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ist allerdings auch heuer mit zahlreichen Verschiebungen und Abagen zu rechnen.

Jänner







3.-15. Motorsport: Rallye Dakar in Saudi Arabien

5. Eishockey: Finale der U20-WM, Edmonton

5./6. Langlauf: Weltcup/Tour de Ski, Toblach

5.-13. ATP-Tour-Saisonstart, Antalya, Delray Beach

5.-13. WTA-Tour-Saisonstart, Abu Dhabi

6. Skispringen: Vierschanzentournee, Bischofshofen

6. Ski alpin: Herren-Weltcup (Slalom), Zagreb

6. Handball: Qualifikation für EM 2022, Österreich - Deutschland, Graz

7./8. Freeski: Weltcup Big Air, Kreischberg

8. Skeleton: EM und Weltcup, Winterberg

8.-10. Biathlon: Weltcup, Oberhof

8.-10. Langlauf: Weltcup/Tour de Ski, Val di Fiemme

8.-10. Ski alpin: Herren-Weltcup (2x RTL, Slalom), Adelboden

8.-10. Skispringen: Herren-Weltcup, Titisee-Neustadt

9./10. Ski alpin: Damen-Weltcup (Abfahrt, Super-G), St. Anton

9./10. Rodeln: EM und Weltcup, Sigulda

9. Snowboard: Weltcup Parallel-RTL, Scuol

9. Snowboard: Weltcup Big Air, Kreischberg

9./10. Bob: EM und Weltcup, Winterberg

10. Handball: Qualifikation für EM 2022, Deutschland - Österreich, Köln

12. Ski alpin: Damen-Weltcup (Slalom), Flachau

12./13. Snowboard: Weltcup Parallel-Slalom, Bad Gastein

12./13. Volleyball: Herren-EM-Qualifikation (Turnier 1) mit Österreich gegen Israel (12.) und Bulgarien (13.), Jerusalem

13.-17. Biathlon: Weltcup, Oberhof

14.-31. Handball: WM, mit Österreich gegen USA (14.), Frankreich (16.) und Norwegen (18.), Kairo

15.-17. Nordische Kombination: Herren-Weltcup, Val di Fiemme

15./16. Volleyball: Herren-EM-Qualifikation (Turnier 2) mit Österreich gegen Israel (15.) und Bulgarien (16.), Jerusalem

15.-17. Ski alpin: Herren-Weltcup (2x Abfahrt, Slalom), Wengen

15.-17. Skispringen: Herren-Weltcup, Zakopane

16./17. Ski alpin: Damen-Weltcup (2x RTL), Maribor

16./17. Eisschnelllauf: EM, Heerenveen

16./17. Bob: Weltcup, St. Moritz

16./17. Rodeln: Weltcup, Oberhof

21.-24. Biathlon: Weltcup, Antholz

21.-24. Motorsport: Rallye-WM (Saisonauftakt), Monte Carlo

21.-24. Pferdesport: Amadeus Horse Indoors, Salzburg

22. Fußball: Frühjahres-Auftakt Tipico Bundesliga

22. Skeleton: Weltcup, Königssee

22.-24. Ski alpin: Herren-Weltcup (Super-G, Abfahrt, Slalom), Kitzbühel

22.-24. Skispringen: Damen-Weltcup, Ljubno

22.-24. Skispringen: Herren-Weltcup, Lahti

22.-24. Ski alpin: Damen-Weltcup (2x Abfahrt, Super-G), Crans-Montana

23./24. Nordische Kombination: Herren-Weltcup, Lahti

23./24. Langlauf: Weltcup, Lahti

23./24. Bob: Weltcup, Königssee

23./24. Rodeln: Weltcup, Innsbruck

26. Ski alpin: Herren-Weltcup (Slalom), Schladming

26. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL), Kronplatz

29. Skeleton: Weltcupfinale, Innsbruck

29.-31. Nordische Kombination: Herren-Weltcup, Seefeld

FEBRUAR







1.-11. Fußball: Club-WM, Doha

4.-7. Rodeln: WM, Naturbahn, Umhausen

5./6. Ski alpin: Herren-Weltcup (Super-G, Abfahrt), Garmisch-Partenkirchen

5./6. Freeski: Weltcup Slopestyle/Halfpipe, Mammoth Mountain

5.-7. Fußball: ÖFB-Cup, Viertelfinale

5.-7. Bob: WM (Zweier Frauen und Männer), Altenberg

5.-7. Skispringen: Damen-Weltcup, Hinzenbach

6./7. Skispringen: Herren-Weltcup, Klingenthal

6./7. Nordische Kombination: Herren-Weltcup, Klingenthal

6./7. Snowboard: Weltcup Parallel-RTL/Parallel-Slalom, Bannoje

6./7. Langlauf: Weltcup, Ulricehamn

6./7. Ski Freestyle: Weltcup Ski Cross, Bakuriani

7. American Football: Super Bowl, Tampa (Florida)

8.-14. Ringen: EM, Kattowitz

8.-21. Tennis: Australian Open, Melbourne

8.-21. Ski alpin: WM, Cortina d'Ampezzo

10.-21. Biathlon: WM, Pokljuka

11.-13. Skeleton: WM, Altenberg

11.-14. Eisschnelllauf: Einzelstrecken-WM, Heerenveen

12. Fußball: Frühjahres-Auftakt Zweite Bundesliga

13./14. Bob: WM-Fortsetzung (Einzel Frauen, Vierer Männer), Altenberg

13./14. Skispringen: Weltcup, Polen

13./14. Snowboard: Weltcup Parallel-RTL, Pyeongchang

13./14. Leichtathletik: Hallen-Staatsmeisterschaften, Mehrkampf, Linz

15. Ski Freestyle: Weltcup Ski Cross, Montafon

16./17. Fußball: Champions League, Achtelfinal-Hinspiele

18. Fußball: Europa League, Runde der letzten 32, Hinspiele,

u. a. WAC - Tottenham Hotspur, Salzburg - Villarreal

18.-20. Skispringen: Weltcup, Rasnov

20./21. Langlauf: Weltcup, Nove Mesto

20./21. Leichtathletik: Hallen-Staatsmeisterschaften, Linz

23./24. Fußball: Champions League, Achtelfinal-Hinspiele

24.-7. 3. Ski nordisch: WM, Oberstdorf

24./25. Fußball: Europa League, Runde der letzten 32,

u. a. Rückspiel Tottenham Hotspur - WAC (24.), Villarreal - Salzburg (25.)

25.-28. Golf: World Golf Championships, Mexiko

26.-8. 3. Schießen: Druckluft-EM, Lohja

27./28. Ski alpin: Herren-Weltcup (2x RTL), Bansko

27./28. Ski alpin: Damen-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Val di Fassa

28.-7. 3. Tischtennis: Team-WM, Busan



März







2./3. Fußball: ÖFB-Cup, Semifinale

4.-7. Biathlon: Weltcup, Nove Mesto

4.-13. Segeln: WM 470er, Vilamoura

5.-14. Snowboard: Weltcup, Calgary

5.-7. Short Track: WM, Dordrecht

5.-7. Leichtathletik: Hallen-EM, Toruń

6. Snowboard: Weltcup Parallel-RTL, Rogla

6./7. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Kvitfjell

6./7. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL, Slalom), Jasna

6.-21. Segeln: 36. America's Cup, Wellington

7.-14. Snowboard und Freeski: Weltcup, Calgary

7.-14. Radsport: World Tour, Paris-Nizza

9./10. Fußball: Champions League, Achtelfinal-Rückspiele

10.-16. Radsport: World Tour, Tirreno-Adriatico

11. Fußball: Europa League, Achtelfinale, Hinspiele

11.-14. Biathlon: Weltcup, Nove Mesto

12./13. Ski alpin: Damen-Weltcup (2x Slalom), Aare

13. Ski Freestyle: Weltcup Skicross, Sunny Valley

12.-14. Langlauf: Weltcupfinale, Oslo

12./15./17./19. Skispringen: Raw Air Tournament Damen und Herren in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund

13./14. Nordische Kombination: Herren-Weltcup, Oslo

13./14. Ski alpin: Herren-Weltcup (RTL, Slalom), Kranjska Gora

16./17. Fußball: Champions League, Achtelfinal-Rückspiele

17.-21. Ski alpin: Weltcupfinale Damen und Herren (Abfahrt, Super-G, RTL, Slalom), Lenzerheide

18. Fußball: Europa League, Achtelfinale, Rückspiele

20. Fußball: Letzte Runde Grunddurchgang Tipico Bundesliga

20./21./27./28. Skispringen: Russia Blue Bird Tournament der Damen in Nischnij Tagil und Tschaikowskij

18.-21. Biathlon: Weltcupfinale, Oslo

20. Radsport: World Tour, Mailand-Sanremo

20. Snowboard: Weltcup Snowboardcross, Veysonnaz

20./21. Snowboard: Weltcup Parallelslalom, Berchtesgaden

20./21. Nordische Kombination: Herren-Weltcupfinale, Schonach

20.-28. Curling: Frauen-WM, Schaffhausen

21. Freeski: Weltcup Slopestyle, Font-Romeu

21. Ski Freestyle: Weltcup Skicross, Veysonnaz

21. Formel 1: Saisonauftakt, GP von Australien, Melbourne

22.-28. Eiskunstlauf: WM, Stockholm

24.-28. Golf: Matchplay Championship, Austin

24./25. Fußball: WM-Quali, 1. Spieltag, mit Schottland - Österreich (25.)

25.-27. Snowboard: Weltcup Slopestyle, Spindleruv Mlyn

25.-27. Freeski: Weltcup Slopestyle, Silvaplana

26.-3. 4. Segeln: Regatta, Princess Sofia

26.-28. Skispringen: Herren-Weltcupfinale, Planica

27./28. Fußball: WM-Quali, 2. Spieltag, mit u. a. Österreich - Färöer (28.)

28. Formel 1: GP von Bahrain, Sakhir

28. Motorsport: Motorrad-GP (Saisonauftakt), Lusail

30./31. Fußball: WM-Quali, 3. Spieltag, mit u. a. Österreich - Dänemark (31.)



April







3.-11. Curling: Männer-WM, Ottawa

6./7. Fußball: Champions League, Viertelfinal-Hinspiele

7.-17. Eishockey: Frauen-WM, Halifax (Kanada)

8. Fußball: Europa League, Viertelfinale, Hinspiele

8.-11. Golf: Masters Tournament, Augusta

9.-11. Rudern: EM Varese

11. Formel 1: GP von China, Schanghai

11. Motorsport: Motorrad-GP, Termas de Rio Hondo

11. Radsport: World Tour, Paris-Roubaix

13./14. Fußball: Champions League, Viertelfinal-Rückspiele

15. Fußball: Europa League, Viertelfinale, Rückspiele

16./17. Klettern: Weltcup, Meiringen

17.-24. Segeln: Regatta, Hyeres

18. Motorsport: Motorrad-GP, Austin

18. Radsport: Word Tour, Amstel Gold Race

21. Radsport: World Tour, La Fleche Wallonne

21.-25. Turnen: EM, Basel

22.-25. Motorsport: Rallye-WM in Kroatien

25. Formel 1: GP geplant, Ort noch offen

27./28. Fußball: Champions League, Halbfinal-Hinspiele

27.-2. 5. Badminton: EM, Kiew

28. Handball: Qualifikation für EM 2022, Estland - Österreich

29. Fußball: Europa League, Halbfinale, Hinspiele

29.-2. 5. Trampolinspringen: EM, Sotschi

30.-2. 5. Klettern: Weltcup, Wujiang

30.-2. 5. Rudern: Weltcup, Zagreb

Mai







1. Fußball: ÖFB-Cup, Finale

1. Radsport: Eschborn-Frankfurt

1./2. Triathlon: WM-Serie, Chengdu

2. Motorsport: Motorrad-GP, Jerez de la Frontera

2. Handball: Qualifikation für EM 2022, Österreich - Bosnien-Herzegowina

4./5. Fußball: Champions League, Halbfinal-Rückspiele

6. Fußball: Europa League, Halbfinale, Rückspiele

7.-9. Klettern: Weltcup, Seoul

7.-9. Kanu: Wildwasser/Slalom-EM, Ivrea

8.-30. Radsport: World Tour, Giro d'Italia

9. Formel 1: GP von Spanien, Barcelona

10.-23. Schwimmen: EM, Budapest

12./13. Kanu: Flachwasser/Sprint, Europäische Olympia-Quali, Szeged

13. Fußball: DFB-Pokal-Finale, Berlin

14.-16. Kanu: Flachwasser/Sprint-Weltcup, Szeged

15. Triathlon: WM-Serie, Yokohama

16. Motorsport: Motorrad-GP, Le Mans

19.-23. Karate: EM, Porec

20./21. Kanu: Olympia-Quali Flachwasser/Sprint, Barnaul (Russland)

20.-23. Motorsport: Rallye-WM, Matosinhos

20.-23. Golf: PGA Championship, Kiawah Island

21.-23. Rudern: Weltcup, Luzern

21.-23. Kanu: Flachwasser/Sprint-Weltcup, Barnaul

21.-6. 6. Eishockey: A-WM, Minsk und Riga

21./22. und 28.-30. Klettern: Weltcup, Salt Lake City

22. Fußball: Letzte Runde deutsche Bundesliga

22. Basketball: Beginn NBA-Play-offs

23. Formel 1: GP von Monaco, Monte Carlo

23. Leichtathletik: Diamond League (Saisonauftakt), Rabat

23.-6. 6. Schießen: EM Kleinkaliber und Flinte, Osijek

23.-6. 6. Tennis: French Open, Paris

26. Fußball: Europa League, Finale, Danzig

26.-30. Basketball: 3x3 Olympia-Qualifikationsturnier, Graz

28. Leichtathletik: Diamond League, Doha

29. Fußball: Champions League, Finale, Istanbul

29./30. Schwimmen: Olympia-Qualifikationsturnier Freiwasser, Fukuoka

29./30. Triathlon: WM Langdistanz, Zofingen

30. Motorsport: Motorrad-GP, Mugello

30. Motorsport: DTM-Saisonauftakt, St. Petersburg

30.-6. 6. Radsport: World Tour, Critérium du Dauphiné

Juni







2.-6. Segeln, Regatta, Medemblik

3.-6. Motorsport: Rallye-WM, Alghero

3.-6. Sport allgemein: Sport Austria Finals, Graz

3.-6. Kanu: Flachwasser/Sprint-EM, Duisburg

3.-6. Motorsport: Rallye-WM, Alghero

4. Leichtathletik: Diamond League, Rom

4.-6. Rudern: Weltcup, Sabaudia

4.-6. Kanu: Wildwasser/Slalom-Weltcup, Markkleeberg

4.-13. Hockey: EM, Amsterdam

5./6. Triathlon: WM-Serie, Leeds

6. Formel 1: GP von Aserbaidschan, Baku

6. Motorsport: Motorrad-GP, Barcelona

6.-13. Radsport: World Tour, Tour de Suisse

8.-15. Segeln: Regatta, Enoshima

9.-16. Turnen: EM Rhythmische Gymnastik, Varna

10. Leichtathletik: Diamond League (mit Diskuswurf), Oslo

11.-13. Karate: Olympia-Qualifikationsturnier, Paris

11.-13. Kanu: Wildwasser/Slalom-Weltcup, Prag

11.-11. 7. Fußball: EURO mit Österreich gegen Nordmazedonien (13./Bukarest), Niederlande (17./Amsterdam), Ukraine (21./Bukarest)

13. Formel 1: GP von Kanada, Montreal

17.-20. Golf: US Open, San Diego

18.-20. Triathlon: Supersprint-EM, Kitzbühel

20. Motorsport: Motorrad-GP, Sachsenring

22.-27. Tischtennis: Einzel-EM, Warschau

23.-27. Segeln: Regatta, Kieler Woche

24.-27. Motorsport: Rallye-WM, Nairobi

24.-27. Klettern: Weltcup, Innsbruck

25.-27. Triathlon: Mittel-Distanz-EM, Walchsee

26.-18. 7. Radsport: World Tour, Tour de France

27. Formel 1: GP von Frankreich, Le Castellet

27. Motorsport: Motorrad-GP, Assen

28.-11. 7. Tennis: Wimbledon, London

29.-4. 7. Pferdesport: CHIO, Aachen



Juli







1.-3. Klettern: Weltcup, Villars

4. Formel 1: GP von Österreich, Spielberg

4. Triathlon: Ironman, Klagenfurt

4. Leichtathletik: Diamond League (mit Diskuswerfen), Stockholm

9. Leichtathletik: Diamond League, Monaco

11. Motorsport: Motorrad-GP, Kausala

11. Triathlon: WM-Serie, Hamburg

12./13. Klettern: Weltcup, Chamonix

13. Leichtathletik: Diamond League, London

13.-17. Faustball: Frauen-WM, Jona

15.-18. Golf: British Open, Sandwich

15.-18. Motorsport: Rallye-WM, Tartu

16./17. Fußball: ÖFB-Cup 2021/22, 1. Runde

17./18. Klettern: Weltcup, Briançon

18. Formel 1: GP von Großbritannien, Silverstone

23.-25. Fußball: Auftakt Tipico Bundesliga 2021/22

23.-25. Fußball: Auftakt Zweite Bundesliga 2021/22

23.-8. 8. OLYMPISCHE SOMMERSPIELE, Tokio

26.-31. Tennis: Generali Open (ATP-Turnier), Kitzbühel

29.-1. 8. Motorsport: Rallye-WM, Jyväskylä

August







1. Formel 1: GP von Ungarn, Budapest

5.-8. Golf: World Golf Championships, St. Jude Invitational, Memphis

14. Leichtathletik: Diamond League, Schanghai

14.-5. 9. Radsport: Vuelta in Spanien

15. Motorsport: Motorrad-GP, Spielberg

17.-22. Triathlon: WM-Serie (Finale), Edmonton

19.-22. Motorsport: Rallye-WM, Deeside

21. Leichtathletik: Diamond League, Eugene (Oregon)

22. Leichtathletik: Diamond League (mit Diskuswerfen) in China

26. Leichtathletik: Diamond League, Lausanne

28. Leichtathletik: Diamond League, Paris

29. Formel 1: GP von Belgien, Spa-Francorchamps

29. Motorsport: Motorrad-GP, Silverstone

29. Triathlon: Ironman 70.3, Zell am See-Kaprun

30.-4. 9. Pferdesport: EM Springen, Riesenbeck

30.-12. 9. Tennis: US Open, New York



September







1. Fußball: WM-Qualifikation, 4. Spieltag, mit Moldau - Österreich

3. Leichtathletik: Diamond League, Brüssel

3.-5. Kanu: Wildwasser/Slalom-Weltcup, La Seu

4. Fußball: WM-Qualifikation, 5. Spieltag, mit Israel - Österreich

4./5. Klettern: Weltcup, Ljubljana

5. Formel 1: GP der Niederlande, Zandvoort

7. Fußball: WM-Quali, 6. Spieltag, mit Österreich - Schottland

7.-12. Pferdesport: EM Dressur, Hagen bei Osnabrück

8./9. Leichtathletik: Diamond League (Saisonfinale), Zürich

9.-12. Motorsport: Rallye-WM, Concepcion

10.-12. Kanu: Wildwasser/Slalom-Weltcup, Pau

12. Formel 1: GP von Italien, Monza

12. Motorsport: Motorrad-GP, Aragon

12. Leichtathletik: Marathon, Wien

15.-21. Klettern: WM, Moskau

16.-19. Kanu: Flachwasser/Sprint-WM, Kopenhagen

19. Motorsport: Motorrad-GP, Misano

21.-26. Kanu: Wildwasser/Slalom-WM, Bratislava

24.-26. Tennis: Laver Cup, Boston

24.-26. Golf: Ryder Cup, Sheboygan

26. Formel 1: GP von Russland, Sotschi

28.-3. 10. Tischtennis: Team-EM, Cluj-Napoca

Oktober







1.-3. Schwimmen: Weltcup, Berlin

2.-10. Ringen: WM, Oslo

3. Formel 1: GP von Singapur, Singapur

3. Motorsport: Motorrad-GP, Motegi

3. Motorsport: DTM-Finale, Hockenheim

6./7. Fußball: Nations League, Halbfinali, Mailand und Turin

7.-9. Schwimmen: Weltcup, Budapest

9. Fußball: WM-Qualifikation, 7. Spieltag, mit Färöer - Österreich

10. Fußball: Nations League, Finale, Mailand

10. Formel 1: GP von Japan, Suzuka

10. Motorsport: Motorrad-GP, Buri Ram

12. Fußball: WM-Qualifikation, 8. Spieltag, mit Dänemark - Österreich

14.-17. Motorsport: Rallye-WM, Salou

15.-17. Klettern: Weltcup, Xiamen

15.-17. Triathlon: Sprint- und Staffel-WM in Bermuda

17. Leichtathletik: Marathon, Paris

17.-24. Rudern: WM, Schanghai

21.-23. Schwimmen: Weltcup, Doha

23./24. Klettern: Weltcup, Jakarta

23. Ski alpin: Saisonstart, Damen-Weltcup (RTL), Sölden

24. Ski alpin: Saisonstart, Herren-Weltcup (RTL), Sölden

24. Formel 1: GP der USA, Austin

24. Motorsport: Motorrad-GP, Phillip Island

24. Leichtathletik: Marathon, Linz

25.-31. Tennis: Erste Bank Open (ATP-Turnier), Wien

28.-30. Schwimmen: Weltcup, Kasan

29.-31. Radsport: Saalradsport-WM, Stuttgart

31. Formel 1: GP von Mexiko, Mexiko-Stadt

31. Motorsport: Motorrad-GP, Sepang

November







2.-7. Schwimmen: Kurzbahn-EM, Kasan

11.-14. Eisschnelllauf: Weltcup, Tomaszów Mazowiecki

11.-14. Turnen: Trampolinspringen: WM, Baku

11.-14. Motorsport: Rallye-WM (Saisonfinale), Nagoya

12. Fußball: WM-Qualifikation, 9. Spieltag, mit Österreich - Israel

13./14. Ski alpin: Herren- und Damen-Weltcup geplant

14. Formel 1: GP von Brasilien, Sao Paulo

14. Motorsport: Motorrad-GP (Saisonfinale), Valencia

14.-21. Tennis: ATP Finals, Turin

15. Fußball: WM-Quali, 10. und letzter Spieltag, mit Österreich - Moldau

16.-21. Segeln: WM/49er, 49erFX, Nacra 17, Oman

16.-21. Karate: WM, Dubai

19./20. Freeski: Weltcup (Slopestyle), Stubai

19.-21. Eisschnelllauf: Weltcup, Stavanger

20./21. Skispringen: Herren-Weltcup-Auftakt, Nischni Tagil

20. Ski alpin: Damen-Weltcup (Slalom), Levi

21. Ski alpin: Herren-Weltcup (Slalom), Levi

22.-28. Tennis: Davis-Cup-Finalturnier, Madrid

26.-28. Biathlon: Weltcup-Saisonauftakt, Kontiolahti

27./28. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Lake Louise

27./28. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL, Slalom) in den USA

27./28. Skispringen: Herren-Weltcup, Ruka

29.-5. 12. Biathlon: Weltcup, Östersund

28. Formel 1: GP von Saudi-Arabien, Dschidda

Dezember







3.-5. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, Super-G, RTL), Beaver Creek

3.-5. Ski alpin: Damen-Weltcup (2x Abfahrt, Super-G), Lake Louise

3.-5. Eisschnelllauf: Weltcup, Salt Lake City

4./5. Skispringen: Herren-Weltcup, Wisla

4./5. Skispringen: Damen-Weltcupauftakt, Lillehammer

4./5. Snowboard: Weltcup (Parallel-RTL und -Slalom), Bannoye

5. Formel 1: Saisonfinale, GP der VAE, Abu Dhabi

6.-12. Biathlon: Weltcup, Hochfilzen

9.-11. Ski Freestyle: Weltcup (Ski Cross), Montafon

10.-12. Eisschnelllauf: Weltcup, Calgary

11. Snowboard: Weltcup (Parallel-RTL), Cortina

11. Snowboard: Weltcup (Parallel-RTL), Carezza

11./12. Ski alpin: Herren-Weltcup (RTL, Slalom), Val d'Isere

11./12. Ski alpin: Damen-Weltcup (Super-G, Parallel-Bewerb), St. Moritz

11./12. Skispringen: Herren-Weltcup, Deutschland (Ort noch offen)

11./12. Skispringen: Damen-Weltcup, Nischni Tagil

13.-18. Schwimmen: Kurzbahn-WM, Abu Dhabi

13.-19. Biathlon: Weltcup, Annecy-Le Grand Bornand

17./18. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Val Gardena/Gröden

18./19. Ski alpin: Damen-Weltcup (Abfahrt, Alpine Kombination),Val d'Isere

18./19. Skispringen: Herren-Weltcup, Engelberg

18./19. Skispringen: Damen-Weltcup, Tschaikowsky

19./20. Ski alpin: Herren-Weltcup (RTL, Parallel-Bewerb), Alta Badia

20./21. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL, Parallel-Bewerb), Courchevel

22. Ski alpin: Herren-Weltcup (Slalom), Madonna di Campiglio

28./29. Ski alpin: Herren-Weltcup (Abfahrt, Alpine Kombination), Bormio

28./29. Ski alpin: Damen-Weltcup (RTL, Slalom) in Österreich

ab 29. Skispringen: Vierschanzentournee

Quelle: SN