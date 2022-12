Die Sporttermine 2023

Was sind die sportlichen Höhepunkt im Jahr 2023? Ein Überblick der SN-Sportredaktion.

Jänner



1. Skispringen: Frauen-Weltcup (Silvester-Turnier), Ljubno

1.-6. Skispringen: Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen (1.1.), Innsbruck (4.1.) und Bischofshofen (6.1.)

1.-8. Langlauf: Tour de Ski in Val Müstair, Oberstorf und Val di Fiemme

1.-15. Motorsport: Rallye Dakar, Saudi-Arabien

1.-8. Tennis: WTA-Tour und ATP-Tour Saisonauftakt, Adelaide

3. Darts: WM-Finale, London

4. Ski alpin: Männer-Weltcup (Slalom), Garmisch-Partenkirchen

4./5. Ski alpin: Frauen-Weltcup (2x Slalom), Zagreb

5.-7. Motorsport: Jännerrallye (ÖM), Freistadt

5.-8. Biathlon: Weltcup, Pokljuka

6. Skeleton: Weltcup, Winterberg

6.-8. Eisschnelllauf: EM, Hamar

6.-8. Nordische Kombination: Weltcup Frauen und Männer, Otepää

7./8. Ski alpin: Männer-Weltcup (RTL, Slalom), Adelboden

7./8. Ski alpin: Frauen-Weltcup (2x RTL), Kranjska Gora

7./8. Skispringen: Frauen-Weltcup, Sapporo

7./8. Bob: Weltcup, Winterberg

7./8. Rodeln: Weltcup, Sigulda

10. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Slalom), Flachau

10./11. Snowboard: Weltcup (Parallel), Bad Gastein

11.-15. Biathlon: Weltcup, Ruhpolding

11.-29. Handball: Männer-WM, Polen und Schweden

13. Skeleton: Weltcup, Altenberg

13./14. Snowboard: Weltcup (Big Air), Kreischberg

13.-15. Ski alpin: Männer-Weltcup (Super-G, Abfahrt, Slalom), Wengen

13.-15. Skispringen: Männer-Weltcup, Zakopane

13.-15. Skispringen: Frauen-Weltcup, Zao

13.-15. Short Track: EM, Gdansk

14. Snowboard: Weltcup (Parallel), Scuol

14./15. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Abfahrt, Super-G), St. Anton

14./15. Nordische Kombination: Weltcup Männer, Klingenthal

14./15. Bob: Weltcup, Altenberg

14./15. Rodeln: Weltcup und EM, Lillehammer

16.-29. Tennis: Australian Open, Melbourne

17./18. Eishockey: CHL-Halbfinale und Finale

19.-22. Biathlon: Weltcup, Antholz

19.-22. Motorsport: Monaco-Rallye, Monte Carlo

19.-25. Ski alpin: WM der Juniorinnen und Junioren, St. Anton

20. Skeleton: EM und Weltcup, Altenberg

20.-22. Ski alpin: Männer-Weltcup (2x Abfahrt, Slalom), Kitzbühel

20.-22. Ski alpin: Frauen-Weltcup (2x Super-G, Abfahrt), Cortina d'Ampezzo

20.-22. Skispringen: Männer-Weltcup, Sapporo

20.-22. Fußball: Bundesliga Deutschland, Frühjahrsauftakt

21. Snowboard: Weltcup (Halfpipe, Slopestyle), Laax

21./22. Langlauf: Weltcup, Livigno

21./22. Nordische Kombination: Weltcup Männer, Chaux-Neuve

21./22. Snowboard: Weltcup (Parallel), Bansko

21./22. Bob: EM und Weltcup, Altenberg

21.-28. Olympia: European Youth Olympics Festival (EYOF), Triest

21.1-4.2 Ski nordisch: WM der Juniorinnen und Junioren, Whistler

23.-29. Eiskunstlauf: EM, Espoo

24. Ski alpin: Männer-Weltcup (Slalom), Schladming

24. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL), Kronplatz

26./27. Snowboard: Weltcup (Parallel), Blue Mountain

26.-29. Beach-Volleyball: Beach Pro Tour Finals, Doha

27.-29. Langlauf: Weltcup, Les Rousses

27.-29. Nordische Kombination: Weltcup Frauen und Männer, Seefeld

27.-29. Skeleton: WM, St. Moritz

28. Snowboard: Weltcup (Cross), Cortina d'Ampezzo

28./29. Ski alpin: Männer-Weltcup (Abfahrt, RTL), Garmisch-Partenkirchen

28./29. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL, Slalom), Spindleruv Mlyn

28./29. Skifliegen: Männer-Weltcup, Bad Mitterndorf

28.-5.2. Bob: WM, St. Moritz

Februar



1.-11. Fußball: Club-WM, Marokko

3./4. Snowboard: Weltcup (Halfpipe, Slopestyle), Mammoth Mountain

3.-5. Fußball: ÖFB-Cup, Viertelfinale

3.-5. Langlauf: Weltcup, Toblach

3.-5. Tennis: Davis Cup, Qualifikationsrunde, u.a. Kroatien - Österreich

4. Ski alpin: Männer-Weltcup (Slalom), Chamonix

4./5. Nordische Kombination: Weltcup Männer, Oberstdorf

4./5. Snowboard: Weltcup (Cross), Mt. St. Anne

4./5. Rodeln: Weltcup, Altenberg

5.-11. Hockey: Hallen-WM Männer, Pretoria

5.-12.2. Skateboard: WM, Sharjah

6.-12. Tennis: WTA-Turnier Upper Austria Ladies, Linz

6.-19. Ski alpin: WM, Courchevel-Meribel

8.-12. Radsport: Bahn-EM, Grenchen

8.-19. Biathlon: WM, Oberhof

10. Skeleton: Weltcup, Innsbruck

10.-12. Fußball: Bundesliga, Frühjahrsauftakt

10.-12. Naturbahnrodeln: WM, Vatra Dornei

10.-12. Eisschnelllauf: Weltcup, Tomaszow Mazowiecki

11./12. Nordische Kombination: Weltcup Frauen und Männer, Schonach

11./12. Skispringen: Frauen-Weltcup, Hinzenbach

11./12. Langlauf: Weltcup, Oslo

11./12. Snowboard: Weltcup (Halfpipe, Slopestyle), Calgary

11./12. Bob: Weltcup, Innsbruck

11./12. Rodeln: Weltcup, Winterberg

12. American Football: Super Bowl, Glendale

14. Fußball: Champions League, Achtelfinale, Hinspiele

14. Langlauf: Weltcup (Sprint), Drammen

15.-17. Ski Cross: Weltcup, Reiteralm

16. Fußball: Europa League, Play-off, Hinspiele mit Salzburg - Roma

16. Fußball: Conference League, Play-off, Hinspiele

17. Skeleton: Weltcup (Saisonfinale), Sigulda

17.-19. Naturbahnrodeln: Weltcup, Umhausen

17.-19. Eisschnelllauf: Weltcup, Tomaszow Mazowiecki

18./19. Skispringen: Weltcup (Männer und Frauen), Rasnov

18./19. Bob: Weltcup (Saisonfinale), Sigulda

18./19. Rodeln: Weltcup, St. Moritz

19.-5.3. Snowboard und Ski Freestyle: WM, Bakuriani

22. Fußball: Champions League, Achtelfinale, Hinspiele

22.-5.3. Ski nordisch: WM, Planica

23. Fußball: Europa League, Play-off, Rückspiele mit Roma - Salzburg

23. Fußball: Conference League, Play-off, Rückspiele

23. Basketball: Vorqualifikation EM 2025 mit Polen - Österreich

24.-26. Fußball: 2. Liga, Frühjahrsauftakt

25./26. Ski alpin: Männer-Weltcup (RTL, Slalom), Palisades Tahoe

25./26. Ski alpin: Frauen-Weltcup (Abfahrt, Super-G), Crans Montana

25./26. Rodeln: Weltcup-Finale, Winterberg

26. Basketball: Vorqualifikation EM 2025 mit Kroatien - Österreich

27.-5.3. Skibergsteigen: WM, Boí Taüll



März



2.-5. Biathlon: Weltcup, Nove Mesto

2.-5. Eisschnelllauf: WM, Heerenveen

2.-5. Leichtathletik: Hallen-EM, Istanbul

3.-5. Ski alpin: Männer-Weltcup (2x Abfahrt, Super-G), Aspen

3.-5. Ski alpin: Frauen-Weltcup (2x Super-G, Abfahrt), Kvitfjell

5. Formel 1: GP von Bahrain (Saisonauftakt), Sakhir

5.-12. Radsport: Paris-Nizza

6.-12. Radsport: Tirreno-Adriatico

7. Fußball: Champions League, Achtelfinale, Rückspiele

8.-19. Tennis: ATP Master 1000, Indian Wells

8.-21. Baseball: WM in Taichung, Tokio, Phoenix (Arizona) und Miami (Florida)

9. Fußball: Europa und Conference League, Achtelfinale, Hinspiele

9.-12. Biathlon: Weltcup, Östersund

9.-12. Nordische Kombination: Weltcup Frauen und Männer, Oslo

10.-12. Short Track: WM, Seoul

10.-13. Skifliegen: WM, Vikersund

10./11. Ski alpin: Frauen-Weltcup (RTL, Slalom), Aare

11./12. Ski alpin: Männer-Weltcup (2x RTL), Kranjska Gora

11./12. Skispringen: Weltcup (Raw Air), Oslo

11./12. Snowboard: Weltcup (Parallel), Piancavallo

11./12. Snowboard: Weltcup (Cross), Sierra Nevada

14.-16. Skispringen: Weltcup (Raw Air), Lillehammer

15. Fußball: Champions League, Achtelfinale, Rückspiele

15. Snowboard: Weltcup (Parallel), Rogla

15.-19. Ski alpin: Saisonfinale der Männer und Frauen, Soldeu

16. Fußball: Europa und Conference League, Achtelfinale, Rückspiele

16. Snowboard: Weltcup (Cross), Veysonnaz

16.-19. Biathlon: Weltcup-Finale, Oslo

17. Fußball: Europacup, Auslosung Viertel- und Halbfinale

17./18. Motorsport: Rebenland Rallye (ÖM), Leutschach

17.-19. Langlauf: Weltcup, Falun

18. Radsport: Mailand-Sanremo

18./19. Skifliegen: Weltcup (Raw Air), Vikersund

18./19. Snowboard: Weltcup (Saisonfinale Parallel), Berchtesgaden

18./19. Skibergsteigen: Weltcup, Schladming

18.-26. Curling: Frauen-WM, Sandviken

19. Fußball: Bundesliga, Ende Grunddurchgang

19. Formel 1: GP von Saudi-Arabien, Jeddah

20.-26. Eiskunstlauf: WM, Saitama

21. Langlauf: Weltcup (Sprint), Tallinn

22.-2.4. Tennis: ATP Masters 1000, Miami

24. Fußball: EM-Quali Männer mit Österreich - Aserbaidschan, Linz

24.-26. Skispringen: Weltcup, Lahti

24.-26. Langlauf: Weltcup, Lahti

24.-26. Snowboard: WM der Juniorinnen und Junioren, Bansko

24.-26. Karate: EM, Guadalajara

25./26. Nordische Kombination: Weltcup-Finale Männer, Lahti

26. Snowboard: Weltcup (Slopestyle), Silvaplana

26. Motorrad: Saisonauftakt-GP von Portugal, Portimao

27. Fußball: EM-Qualifikation Männer mit Österreich - Estland, Linz

31.-2.4. Skifliegen: Saisonfinale, Planica

April



1.-9. Curling: Männer-WM, Ottawa

2. Formel 1: GP von Australien, Melbourne

2. Motorrad: GP von Argentinien, Termas de Rio Hondo

2. Leichtathletik: Marathon, Paris

2. Radsport: Flandern-Rundfahrt in Belgien

4.-6. Fußball: ÖFB-Cup, Halbfinale

6.-9. Golf: The Masters, Augusta

9. Radsport: Paris-Roubaix

9.-16. Tennis: ATP Masters 1000, Monte Carlo

11./12. Fußball: Champions League, Viertelfinale, Hinspiele

11.-16. Turnen: EM Kunstturnen, Antalya

13. Fußball: Europa und Conference League, Viertelfinale, Hinspiele

14./15. Tennis: Billie Jean King Cup, Qualifikation

14./15. Motorsport: Lavanttal Rallye (ÖM), Wolfsberg

15. Basketball: NBA, Start Play-off

15.-23.4. Gewichtheben: EM, Yerevan

16. Motorrad: GP der USA, Houston

16. Leichtathletik: Marathon, Linz

16.-22. Eishockey: Frauen-B-WM (mit Österreich), Shenzhen

17. Leichtathletik: Marathon, Boston

17. Eishockey: Beginn NHL-Play-off

17.-23. Ringen: EM, Zagreb

18./19. Fußball: Champions League, Viertelfinale, Rückspiele

19. Radsport: La Fleche Wallonne, Huy

20. Fußball: Europa und Conference League, Viertelfinale, Rückspiele

20.-23. Motorsport: Kroatien-Rallye, Zagreb

22.-29. Segeln: Regatta, Hyeres

23. Leichtathletik: Vienna City Marathon und Marathon in London

23. Radsport: Lüttich-Bastogne-Lüttich

26.-7.5. Tennis: ATP Masters 1000, Madrid

30. Formel 1: GP von Aserbaidschan, Baku

30. Motorrad: GP von Spanien, Jerez de la Frontera

Mai



1. Fußball: ÖFB-Cup, Finale

5. Leichtathletik: Diamond League, Doha

5.-7. Mountainbike: Weltcup Cross Country, Valkenburg

5.-7. Rudern: Weltcup, Zagreb

6. Leichtathletik: Diamond League, Shanghai

6.-28. Radsport: Giro d'Italia

7. Formel 1: GP von Miami

7.-13. Judo: Einzel-WM, Doha

9./10. Fußball: Champions League, Halbfinale, Hinspiele

10.-21. Tennis: ATP Masters 1000, Rom

11. Fußball: Europa und Conference League, Halbfinale, Hinspiele

11.-14. Motorsport: Portugal-Rallye, Matosinhos

11.-14. Kanu: Sprint-Weltcup, Szeged

12.-14. Mountainbike: Weltcup Cross-Country, Nove Mesto

12.-28. Eishockey: A-WM, Tampere, Riga

13./14. Triathlon: WM-Serie, Yokohama

14. Motorrad: GP von Frankreich, Le Mans

14. Judo: Mixed-Team-WM, Doha

16./17. Fußball: Champions League, Halbfinale, Rückspiele

16.-20. Kanu: EM Wildwasser, Skopje

17.-21. Golf: PGA Championship, Rochester (New York)

17.-21. Rhythmische Gymnastik: EM, Baku

18. Fußball: Europa und Conference League, Halbfinale, Rückspiele

21. Formel 1: GP der Emilia Romagna, Imola

21. Leichtathletik: Salzburg-Marathon

22.-28. Tischtennis: Einzel-WM, Durban

25. Darts: Halbfinale und Finale, London

25.-28. Rudern: EM, Bled

27. Fußball: Bundesliga Deutschland, letzte Runde

27./28. Leichtathletik: Mehrkampfmeeting, Götzis

28. Formel 1: GP von Monaco

28.-11.6. Tennis: French Open, Paris

31. Fußball: Europa League, Finale, Budapest

Juni



1. Basketball: NBA, Start Finals in den USA

1.-4. Motorsport: Italien-Rallye, Alghero

2. Leichtathletik: Diamond League, Rom

2./3. Fußball: Bundesliga, letzte Runde

2./3. Motorsport: Rallye W4 (ÖM), Horn

3. Fußball: DFB-Pokal, Finale

3. Leichtathletik: Int. Golden Roof Challenge, Innsbruck

4. Formel 1: GP von Spanien, Barcelona

4. Fußball: 2. Liga, letzte Runde

5. Fußball: Bundesliga, Play-off

7. Fußball: Conference League, Finale, Prag

8. Fußball: Bundesliga, Play-off

8. Eishockey: Beginn NHL-Finale (Stanley Cup)

8. Trampolinspringen: ÖM, Graz

8.-11. Motorsport: Erzberg-Rodeo, Eisenerz

9. Leichtathletik: Diamond League, Paris

9.-11. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Lenzerheide

9.-11. Kanu: Wildwasser-Slalom-Weltcup, Prag

10. Fußball: Champions League, Finale, Istanbul

10./11. Motorsport: 24 Stunden von Le Mans

11. Fußball: Bundesliga, Play-off

11. Motorrad: GP von Italien, Mugello

11.-18. Radsport: Tour de Suisse

14.-18. Klettern: Weltcup, Innsbruck

14./15. Fußball: Nations League, Halbfinale

15.-18. Golf: US Open, Los Angeles

15.-18. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Leogang

16.-18. Rudern: Weltcup, Varese

16.-18. Kanu: Wildwasser-Slalom-Weltcup, Ljubljana

17. Fußball: EM-Qualifikation Männer mit Belgien - Österreich

17.-25. Segeln: Kieler Woche, Kiel

18. Fußball: Nations League, Spiel um Platz 3 und Finale

18. Formel 1: GP von Kanada, Montreal

18. Motorrad: GP von Deutschland, Hohenstein-Ernstthal

18. Triathlon: Ironman, Klagenfurt

20. Fußball: EM-Qualifikation Männer mit Österreich - Schweden

20.-25. Leichtathletik: Team-EM, Chorzow

21.-2.7. European Games, Krakau

22.-30. Fechten: WM, Mailand

25. Motorrad: GP der Niederlande, Assen

26. Leichtathletik: Austrian Open, Eisenstadt

27.-1.7. Triathlon: EM, Krakau

28./29. Eishockey: NHL-Draft, Nashville

30.-2.7. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Val di Sole

Juli



1.-23. Radsport: Tour de France

2. Formel 1: GP von Österreich, Spielberg

3.-16. Tennis: Wimbledon, London

7.-16. Segeln: Olympia-Testevent, Marseille

7.-9. Radsport: BMX-EM, Besancon

9. Formel 1: GP von Großbritannien, Silverstone

9. Motorrad: GP von Kasachstan, Almaty (geplant)

11.-16. Orientierungslauf: WM, Laax

13.-15. Motorsport: Rallye Weiz (ÖM), Weiz

13.-16. Triathlon: WM-Serie, Hamburg

14.-30. Schwimmen: WM, Fukuoka

20.-23. Golf: British Open, Hoylake

20.-23. Motorsport: Estland-Rallye, Tartu

21.-23. Fußball: ÖFB-Cup, 1. Runde

22.-29. Faustball: WM, Mannheim

22.-30. Fechten: WM, Mailand

23. Formel 1: GP von Ungarn, Budapest

25.-27. Fußball: Champions, Europa und Conference League, Quali

28.-30. Fußball: Bundesliga, Saisonstart

29./30. Triathlon: WM-Serie, Sunderland

30. Formel 1: GP von Belgien, Spa-Francorchamps

31.-5.8. Tennis: ATP-Turnier Kitzbühel

August



1.-3. Fußball: Champions, Europa & Conference League, Quali, Rückspiele

1.-12. Klettern: WM, Bern

2.-6. Beach-Volleyball: EM, Wien

3.-13. Mountainbike: WM, Fort William

3.-13. Radsport: WM Bahn, Straße und BMX, Glasgow

3.-6. Motorsport: Finnland-Rallye, Jyväskylä

4.-6. Judo: Grand Slam, Budapest

6. Motorrad: GP von Großbritannien, Silverstone

7.-13. Tennis: ATP Masters 1000, Toronto

8.-10. Fußball: Champions, Europa und Conference League, Quali, Hinspiele

9.-13. Pferdesport: EM Vielseitigkeit, Le Pin-au-Haras

10.-20. Segeln: WM, Den Haag

11.-13. Saalradsport: WM, Glasgow

13.-20. Tennis: ATP Masters 1000, Cincinnati

14.-3.9. Schießen: WM, Baku

15.-17. Fußball: Champions, Europa & Conference League, Quali, Rückspiele

15.-3.9. Volleyball: Frauen-EM, in Belgien, Deutschland, Italien und Estland

16. Fußball: UEFA-Supercup, Kasan (geplant)

18.-27. Hockey: EM, Mönchengladbach

19.-27. Leichtathletik: WM, Budapest

20. Triathlon: WM-Serie, Paris

20. Motorrad: GP von Österreich, Spielberg

21.-27. Badminton: WM, Kopenhagen

21.-27. Rhythmische Gymnastik: WM, Valencia

22.-24. Fußball: Champions, Europa & Conference League, Play-offs

23.-27. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Vallnord

23.-27. Kanu: Sprint-WM, Duisburg

25.-10.9. Basketball: Männer-WM, Philippinen, Japan, Indonesien

26.-17.9. Radsport: Vuelta, Start in Barcelona

27. Formel 1: GP der Niederlande, Zandvoort

28.-10.9. Tennis: US Open, New York

28.-16.9. Volleyball: Männer-EM

29.-31. Fußball: Champions, Europa und Conference League, Play-offs

29.-3.9. Pferdesport: EM Springen, Mailand

September



1.-3. Mountainbike: Weltcup Downhill, Frankreich (geplant)

1.-3. Kanu: Wildwasser-Slalom-Weltcup, La Seu d'Urgell

2.-17. Gewichtheben: WM, Riad

3. Formel 1: GP von Italien, Monza

3. Motorrad: GP von Katalonien, Barcelona

3.-10. Rudern: WM, Belgrad

4.-10. Pferdesport: EM Dressur, Riesenbeck

7.-10. Motorsport: Griechenland-Rallye, Lamia

7.-17. Mountainbike: Weltcup Cross-Country, Downhill, Frankreich (geplant)

8.-28.10. Rugby: WM, Frankreich

10. Motorrad: GP von San Marino, Misano

10. Triathlon: Ironman-WM Männer, Nizza

10.-17. Tischtennis: Team-EM Malmö

12. Fußball: EM-Qualifikation Männer mit Schweden - Österreich

16./17. Leichtathletik: Diamond League (Finale), Eugene

16./17. Motorsport: Aspang Rallye (ÖM), Aspang

17. Formel 1: GP von Singapur, Singapur

19.-21. Fußball: Champions, Europa und Conference League, Gruppenphase

19.-24. Kanu: Slalom-WM, Lee Valley

23../24. Tanzsport: Breakdance-WM, Leuven

24. Formel 1: GP von Japan, Suzukua

24. Motorrad: GP von Indien, Greater Noida

24. Leichtathletik: Marathon, Berlin

26.-28. Fußball: ÖFB-Cup, 2. Runde

28.-1.10. Golf: Ryder Cup, Rom

28.-1.10. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Snowshoe

28.-1.10. Motorsport: Chile-Rallye, Concepcion



Oktober



1. Motorrad: GP von Japan, Motegi

1.-10. Turnen: WM Kunstturnen, Antwerpen

4.-15. Tennis: ATP Masters 1000, Shanghai

6.-8. Mountainbike: Weltcup Cross-Country und Downhill, Mont-Saint-Anne

6.-15. Beach-Volleyball: WM, Tlaxcala

8. Formel 1: GP von Katar, Lusail

10.-15. Ringen: WM, Loutraki

13. Fußball: EM-Qualifikation Männer mit Österreich - Belgien

14. Triathlon: Ironman-WM Frauen, Kailua-Kona

15. Motorrad: GP von Indonesien, Mandalika

16. Fußball: EM-Qualifikation Männer mit Aserbaidschan - Österreich

22. Formel 1: GP der USA, Austin

22. Motorrad: GP von Australien, Phillip Island

23.-29. Tennis: Erste Bank Open, Wien

24.-29. Karate: WM, Budapest

26.-29. Motorsport: Zentraleuropa-Rallye (u.a. in Oberösterreich)

29. Formel 1: GP von Mexiko, Mexiko-Stadt

29. Motorrad: GP von Thailand, Buri Ram

31.-2.11. Fußball: ÖFB-Cup, Achtelfinale

November



3.-5. Judo: EM, Montpellier

5. Formel 1: GP von Brasilien, Sao Paulo

5. Leichtathletik: Marathon, New York

9.-12. Trampolinspringen: WM, Birmingham

12. Motorrad: GP von Malaysia, Sepang

12.-19. Tennis: ATP Finals, Turin

16. Fußball: EM-Qualifikation Männer mit Estland - Österreich

16.-19. Motorsport: Japan-Rallye, Nagoya

18. Formel 1: GP von Las Vegas, Las Vegas

19. Motorrad: GP von Katar, Lusail

26. Formel 1: Saisonfinale GP von Abu Dhabi, Abu Dhabi

26. Motorrad: Saisonfinale-GP von Valencia

26.-3.12. Biathlon: Weltcupauftakt, Östersund

30.-5.11. Tennis: ATP Masters 1000, Paris

30.-17.12. Handball: WM Frauen, Schweden, Norwegen, Dänemark

Dezember



5.-10. Biathlon: Weltcup, Hochfilzen

5.-10. Schwimmen: Kurzbahn-EM, Bukarest

6.-12. Pferdesport: Amadeus Horse Indoors, Salzburg

12.-17. Biathlon: Weltcup, Lenzerheide

17. Tanzen: WM Formation Latein, Hongkong

28.-6.1.24 Skispringen: Vierschanzen-Tournee

alle Termine ohne Gewähr