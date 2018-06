Die Turn-Talenteschmiede

Beste Nachwuchsarbeit leistet der Mehrspartenverein TGUS, Turn-Gym-Union-Salzburg. Die harte, monatelange Arbeit hat bisher reichlich Erfolge in Form von Medaillen gebracht.

Auf eine bewegte Geschichte blicken die Leute der TGUS zurück. Der Verein wurde 1946 als Union Salzburg Stadt gegründet, zählt man den Vorgängerverein christlich-deutscher Turnerbund dazu, dann besteht er bereits seit 90 Jahren.

Seit 2003 hat er seine Heimat im Nonntal. Spannend wurde es 1995, als es große Diskussionen um den Bau der Wohnstadt Nonntal gab. "Wäre das damals beschlossen worden, dann wären wir sicher heute irgendwo am Stadtrand oder noch weiter draußen", betont Obmann Johann Pichler. So entstand das Sportzentrum Mitte, in das der Verein inklusive sämtlicher Gerätschaften 2008/2009 einziehen konnte.

Gewaltige Anforderungen

Inzwischen haben sich die einzelnen Sparten bestens etabliert und zahlreiche Talente hervorgebracht. "Die Anforderungen an die jungen Turnerinnen und Turner haben sich in den vergangenen Jahren gewaltig erhöht. Sie müssen mindestens drei bis fünf Tage die Woche trainieren, um solche Leistungen zu erbringen. Vor allem was die Beweglichkeit anbelangt, brauchen sie mehr als jeder Fußballer", ergänzt Pichler.

Die Rhythmischen Gymnastinnen haben mit Ella Murkovic inzwischen ein Mädchen im österreichischen Nationalkader vertreten. Auch Johanna Illichmann und Anna Miklavic haben Chancen aufzusteigen. Herausragende Leistungen zeigen Marlene Friesacher und Kerstin Herbek im Showdance. Zusammen holten sie heuer bei der EM in Dornbirn Silber. Ebenfalls Silber gab es für Benjamin Skupien und zwei Mal Bronze für Herbek im Solo, sowie Skupien im Duo mit Annabell Götzenauer. Ihr Talent und Können zeigte Malena Kernacs bei der Rhönrad-WM. Sie sicherte sich den sechsten Rang im Finale.

Die Kunstturner wird Thomas Huber, Enkel von Olympiateilnehmerin Anni Cermak 1960 in Rom, demnächst bei den österreichischen Meisterschaften in der allgemeinen Klasse vertreten.



Umfangreiches Sommerprogramm

Vom 9. Juli bis 6. September bietet die Sportunion ihr Sommerprogramm.

Auf dem Programm stehen Gymnastik für Damen und Herren, Pilates, Zumba, Yoga und mehr, immer von Montag bis Donnerstag im Sportzentrum Mitte .

Alle Informationen auf der Homepage www.tgus.org

Die Kurskosten betragen 45 Euro, incl. Spezialkursen 60 Eurofür beide Monate . Es kann beliebig oft trainiert werden.