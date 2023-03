Die Unberechenbarkeit von Karrieren

Was haben Dominic Thiem und Julian Nagelsmann gemeinsam? Einiges.

Österreichs Tennisass Dominic Thiem und Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann haben in ihren Karrieren schon viel verdient. Ausreichend für lange Zeit. In vielen Phasen war es vielleicht sogar hohes Schmerzensgeld für Mühen oder Ärger. Deshalb hält sich auch das Mitleid für beide in Grenzen.

Aber an beiden Beispielen aus dem internationalen Geschäft ist erkennbar, wie schnell sich Karrieren ändern können. Thiem, der US-Open-Sieger 2020, läuft nach einer hartnäckigen Handgelenksverletzung seinem erst zweiten Saisonsieg hinterher und die Tennisfans werden sich noch ...