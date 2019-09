Die Vision des Mr. Volleyball

Der frühere ÖVV-Präsident Peter Kleinmann verfolgt Österreichs EM-Auftritt als Zuschauer. Sein Plan, Teamchef Michael Warm langfristig arbeiten zu lassen, war erfolgreich.

Für Peter Kleinmann geht mit der EM-Teilnahme der ÖVV-Herren ein lang verfolgter Wunsch, eine Vision in Erfüllung. Jahrzehntelang war der Wiener die treibende Kraft im heimischen Volleyball, vor zwei Jahren gab er seinen ÖVV-Präsidenten-Posten an den Salzburger Gernot Leitner ab. Nun genießt Kleinmann die EM-Auftritte seiner Landsleute aus der Zuschauerrolle.

Er lässt es sich aber nicht entgehen, zumindest die ersten beiden Österreich-Spiele live zu verfolgen, am Freitag gegen Belgien (nach Redaktionsschluss) und am Samstag gegen die Slowakei jeweils in Brüssel. Kleinmann war es, von dem der seither amtierende ÖVV-Teamchef Michael Warm im Frühjahr 2010 einen Vertrag erhalten hatte. Der Vorschlag des Präsidenten wurde damals vom Vorstand einstimmig abgesegnet, der Kontrakt des Deutschen seither etappenweise immer wieder verlängert.

"Das war schon damals das Ziel und das haben wir konsequent verfolgt", erklärte Kleinmann, dass er schon vor neuneinhalb Jahren die EM-Teilnahme 2019 vor Augen gehabt habe. Bis dahin war Österreich nur als Veranstalter bei der EM gewesen. Die Titelkämpfe 1999 und 2011 lotste der auch international umtriebige Kleinmann ins Land. Die sportliche Performance der Gastgeber war jeweils bescheiden.

"Volleyball kann nur populär sein, wenn das Nationalteam gut spielt", stellte der 71-Jährige klar und begründete damit seinen Abschied 2014 vom Club-Geschehen: "Daher bin ich bei den hotVolleys ausgeschieden." Nun ist er auch beim Nationalteam nicht mehr dabei. Er habe seine Arbeit gemacht, das Interesse ist natürlich geblieben. "Serbien und Deutschland sind die Favoriten", gab der ehemalige Nationalcoach seine Einschätzung preis. "Aber die Slowakei und Spanien sollten wir schaffen."

Die vierte ÖVV-Gruppen-Partie am Dienstag gegen Spanien findet an Kleinmanns 72. Geburtstag statt. Es wäre für den Träger des Silbernen Verdienstzeichens der Republik, der als Aufspieler 88 Länderspiele bestritten hat, das schönste Geschenk, sollte die ÖVV-Truppe bis dahin die Basis für ein Weiterkommen gelegt haben.

