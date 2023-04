Diese Frau kann von Gold und Silber nicht genug kriegen

Acht Titel und kein Ende in Sicht: Volleyballerin Lilly Hager aus Bürmoos geht mit den Steelvolleys Linz-Steg in ihre vierte österreichische Finalserie. Die Kapitänin will am Ende wieder den Pokal hochstemmen.

BILD: SN/GEPA Lilly Hager mit der Meistertrophäe 2022, neben ihr Teamkollegin Jocelyn Urias. Weiters in der Pokal-Parade...: BILD: SN/GEPA Cupsieg 2023: Hager als stolze Kapitänin. BILD: SN/GEPA Supercup-Sieg 2022. BILD: SN/GEPA Meistertitel 2021. BILD: SN/GEPA Cupsieg 2021. BILD: SN/GEPA Cupsieg 2020. BILD: SN/GEPA Double 2019.