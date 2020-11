Diese Rad-Saison stellte alles auf den Kopf

Am Sonntag endet das kurze Rad-Jahr 2020 mit dem Zieleinlauf der Vuelta - alleine diese Tatsache ist in diesen Zeiten eine Sensation. Aber bei weitem nicht die einzige Überraschung.

Eine schwere Bergetappe mit der Zielankunft in La Covatilla (1935 m Seehöhe) und am Sonntag die "Friedensetappe" nach Madrid - dann sind die Vuelta und damit das Radjahr 2020 auch schon Geschichte. Es war coronabedingt eine der kürzesten Saisonen der Radsport-Historie (Start am 1. August) - aber auch eines der dramatischsten. Die SN beleuchten die Höhepunkte:Der Umsturz. Chris Froome, Geraint Thomas, Alejandro Valverde, Peter Sagan - die Männer, die den Radsport die letzten Jahre dominiert haben, waren heuer bessere Statisten. ...